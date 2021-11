Adrien Quatennens, coordinateur de La France Insoumise et député du Nord, est l'invité du Grand entretien de la matinale de France Inter.

Adrien Quatennens © AFP / Joel Saget

Faut-il se réjouir que la France s’affirme comme “la locomotive de la zone euro”, comme le dit le quotidien “Les Echos” ? “Magnifique, tout va bien !”, ironise Adrien Quatennens. “Non, pardon, j’aimerais bien moi aussi parfois participer à ce grand concert de trompettes et de tambours qui salue les succès du gouvernement. On est dans une France où 8 millions de personnes ont besoin de l’aide alimentaire, 2 millions qui y ont recours, 1 million de plus que l’année dernière. Un Français sur trois a du mal à payer son loyer, un sur cinq déclare devoir sauter des repas. Si vous voulez dire que tout va bien, ce n’est pas mon cas.”

"Nous manquons en France de création d’emplois pérennes"

“Sur la situation de l’emploi, on entend que le chômage baisse, mais dans le même temps il y a plus d’inscrits à Pôle Emploi, c’est magique. Le chômage à la faveur d’une explosion de la précarité de l’emploi”, assure le député. “Si vous alternez des contrats courts et des périodes de chômage, vous sortez des statistiques et donc le gouvernement peut dire : le chômage baisse. La vérité, c’est qu’il y a plus d’inscrits à Pôle Emploi aujourd’hui qu’il n’y en avait l’année dernière à la même période, et plus qu’au début du quinquennat de M. Macron. Par ailleurs, ce sont celles et ceux qui subissent le plus ces contrats précaires qui auront à connaître les effets délétères de la réforme de l’assurance chômage, qui va pénaliser ceux qui alternent entre contrats courts et chômage.”

“Ce que personne ne dit, c’est que nous manquons en France de création d’emplois pérennes”, précise Adrien Quatennens. “Si vous arrivez à vous satisfaire d’une situation où 86 % des contrats signés sont des contrats courts, pas moi. Je crois qu’on a un vrai problème d’explosion de la précarité de l’emploi.”

Quid de ces emplois qui ont à l’inverse du mal à trouver des personnes à recruter ? “On nous parle souvent d’une manne d’emplois non pourvus. Mais si vous faites le ratio entre le nombre d’emplois non-pourvus et le nombre de chômeurs disponibles, vous avez un emploi non-pourvu pour 25 chômeurs disponibles. Donc même si on appliquait la méthode Macron qui consiste à vouloir pourchasser tous les chômeurs pour leur faire traverser la rue, de l’autre côté du trottoir ils ne trouveront pas systématiquement un emploi.”

Quelles propositions fait la France insoumise sur ces questions ? “Si vous voulez faire relancer l’activité et l’emploi dans ce pays, il faut diminuer le temps de travail : travailler moins, pour travailler mieux, pour travailler tous. Il faut aussi engager cette grande planification écologique que nous appelons de nos vœux, et instaurer un mécanisme de garantie de l’emploi. On fixe un cap, c’est le plein emploi.”

"Plus personne dans ce pays ne doit vivre sous le seuil de pauvreté"

Sur le “contrat engagement jeune”, annoncé mardi par le gouvernement, il estime qu’il n’y a aucun problème pour le gouvernement “quand il s’agit de faire des cadeaux aux plus riches, 50 milliards de cadeaux fiscaux en tous genres”, mais pour les jeunes, “M. Macron c’est comme ce bon vieux copain que vous invitez à votre anniversaire, qui a récupéré dans un placard un vieux cadeau qu’il a réemballé, et qui vous a fait croire qu’il venait de l’acheter”. “Quand les jeunes font la queue dans les banques alimentaires, il récupère un dispositif qui existait déjà, la garantie jeune. Il y a quelques semaines, on prévoyait d’aider avec ce dispositif plus d’un million de personnes, et résultat des courses c’est 400.000. Au total, si vous avez 1,4 million de jeunes qui ne sont ni étudiants, ni salariés, ni stagiaires, seuls 400.000 pourront bénéficier de 500 euros sous conditions.”

“Pour tous les jeunes en fac et en lycée professionnel, nous proposons une allocation d’autonomie à 1.063 euros”, explique le député LFI. “Pourquoi 1.063 euros ? Parce que c’est le seuil de pauvreté. On a besoin que les jeunes qui étudient puissent le faire sans devoir se saigner dans des tâches précaires, et puissent être autonomes.” Pour lui, l’objectif plus largement c’est que “plus personne dans ce pays ne vive sous le seuil de pauvreté. La grande puissance qu’est la France, qui a enrichi considérablement ses milliardaires, ne peut pas tolérer que sa jeunesse notamment vive sous le seuil de pauvreté.”