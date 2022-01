Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Eric Ciotti a été nommé "conseiller sur l'autorité" par la candidate à l'élection présidentielle Valérie Pécresse. Il revient sur les propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, qui dit avoir très envie de les "emmerder".

"Une stratégie de rupture et de division"

"C'est une stratégie électorale indigne d'un Président de la République", commente Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. "L'information de cette interview, c'est que Monsieur Macron est quasiment officiellement candidat. Il place cette candidature sous le signe de la violence verbale. C'est une stratégie de rupture et de division. Quand on est président-candidat, on n'a pas cette attitude de la division."

"De la provocation, pas de la franchise"

Christophe Castaner, président du groupe “La République en Marche” à l'Assemblée nationale, défend "le mérite de la franchise". Pour Eric Ciotti, "c'est de la provocation, pas de la franchise. Moi je souhaite qu'on aille vers ces 5 millions de Français, qui prennent un risque pour eux-mêmes et pour les autres".

Pense-t-il que la stratégie de "fracture" selon lui d'Emmanuel Macron, peut payer électoralement ? "Je ne crois pas, à terme", poursuit Eric Ciotti.

Quand on est Président de la République, on ne démet pas la fonction de citoyen à près de 10% de la population.

"Un quinquennat de violence"

"Ce quinquennat aura été un quinquennat de fracture, de violence", poursuit le soutien de Valérie Pécresse.

Emmanuel Macron n'aime pas ceux qui ne pensent pas comme lui.

Eric Ciotti considère que Monsieur Macron a le devoir de "ne pas faire de la basse politique politicienne", "tenter de ne pas élargir les fractures extrêmement dangereuses dans notre pays". Il assume en revanche ses propos la semaine dernière, estimant qu'"Emmanuel Macron n'aime pas la France".

Les Républicains ne bloqueront pas l'adoption du pass vaccinal

Quant à la situation à l'Assemblée Nationale, où le débat sur la proposition de loi concernant le pass vaccinal a été de nouveau suspendu cette nuit, il considère qu' "on ne peut pas examiner 500 à 600 amendements en quelques heures." Selon Éric Ciotti, "soit c'est de la provocation, soit c'est de l'amateurisme. Je pense que c'est un peu des deux."

A nous de ne pas tomber, avec Valérie Pécresse, dans la provocation.

Il poursuit : "Dans quelques semaines, j'en suis sûre, Valérie Pécresse sera présidente de la République. Nous aurons à gérer la crise sanitaire. Moi je crois profondément au vaccin", dit-il, confirmant qu'il votera pour le pass vaccinal.

Je considère que la sécurité sanitaire doit primer [sur les libertés].

Il confirme que les Républicains ne bloqueront pas le passage du texte sur le pass vaccinal à l'Assemblée Nationale.

Comment gérer les non-vaccinés ?

C'est la question que pose une auditrice à Éric Ciotti. "Il faut systématiquement, individuellement les contacter".

Violence contre les élus

De nombreux élus reçoivent en ce moment des menaces. La société est "en perte de repères, d'autorité, de sanctions. Ce que subissent les élus, chaque citoyen le subit chaque jour dans la vie quotidienne", commente Éric Ciotti.

Avec Valérie Pécresse, nous voulons restaurer l'ordre républicain, dans la rue, dans les quartiers.

Impôt sur les donations

"Nous aurons des propositions très fortes, pour diminuer cet impôt confiscatoire, injuste, qui prive des familles et des entreprises."

Valérie Pécresse veut instaurer un don défiscalisé aux descendants possible "tous les six ans", à hauteur de 100.000 euros. "Nous irons plus loin", ajoute Eric Ciotti.

"Je souhaite le rassemblement des électeurs de droite"

Il appelle les électeurs de droite à se rassembler derrière Valérie Pécresse.

Elle a la capacité de rassembler des électeurs partis vers Emmanuel Macron, ou vers Marine Le Pen.

"Je souhaite le rassemblement des électeurs de droite. Etre de droite, c'est aimer la France, croire en l'ordre républicain et en la liberté. Tous ces électeurs doivent se rassembler derrière Valérie Pécresse. S'il y a un autre candidat [à droite], Emmanuel Macron sera réélu." Il ne croit pas en un second tour avec Eric Zemmour.

Eric Ciotti et l'Europe

Il souhaite que l'Europe tende la main à Vladimir Poutine. "On a eu une attitude d'hostilité vis-à-vis de la Russie. On est en train de renvoyer la Russie soit vers la Chine, soit vers les États-Unis. Arrêtons avec cette politique".

Il milite pour une Europe "puissante, dans la guerre des blocs, avec la Chine et les Etats-Unis".