Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est l'invité du Grand entretien de France Inter

Alors que le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre ce mercredi, la menace terroriste en France est "particulièrement élevée" selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Quand il arrive des moments particuliers, des fêtes religieuses, et des moments comme ceux des procès des attentats, la menace est encore plus élevée. C’est pour cela que j’ai réuni les préfets, j’ai donné des menaces extrêmement claires de protection", affirme-t-il, ajoutant qu'un millier de policiers est déployé pour assurer la sécurité des participants et des lieux du procès hors norme des attentats.