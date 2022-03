L'ancien président de la République, François Hollande, était l'invité de 8h20. Il s'est notamment exprimé sur la campagne présidentielle et la guerre en Ukraine.

François Hollande, en juillet 2019 à Paris. © AFP / THOMAS SAMSON

Invité du Grand entretien, François Hollande a notamment réagi sur l'élection présidentielle à venir. "Jamais les enjeux n'ont été aussi importants" estime l'ancien président. "La défense, l'Europe, le modèle énergétique, le pouvoir d'achat, savoir quelle croissance on veut, jamais on n'a eu l'impression que la répartition de l'effort, la lutte contre les inégalités étaient à ce point majeures à l'union de notre pays".

"Cela ne serait pas utile d'avoir un président qui sortirait de l'Alliance Atlantique"

Interpellé par un auditeur qui s'interroge sur la possibilité de voter Jean-Luc Mélenchon et de "faire un vote utile à gauche", l'ancien président n'a pas mâché ses mots : "Quand je me suis présenté à l'élection présidentielle, c'était pour gagner. Un scrutin, ce n'est pas pour figurer, c'est pour gagner. Je vous le dis, cela ne serait pas utile d'avoir un président qui sortirait de l'Alliance Atlantique. Cela ne serait pas utile d'avoir un président qui mettrait de part et d'autre de la table la Russie et les pays démocratiques. Cela ne serait pas utile d'avoir un président qui sortirait progressivement de l'Europe, cela ne pourrait d'avoir un président qui, à un moment ou un autre voudrait changer complétement les institutions, sans que l'on sache vraiment par quoi les remplacer. A un moment il faut avoir un président utile, pas simplement un vote utile."

Egalement interrogé sur le refus d'Emmanuel Macron de participer à un débat avec les autres candidats avant le premier tour, François Hollande a tout d'abord rappelé qu'il n'avait pas été dans cette situation mais que selon lui "les débats à 12 ne sont pas des débats qui permettent justement d'échanger donc ce que nous pourrions imaginer, c'est que le candidat président sortant puisse débattre avec d'autres candidats" mais "sans avoir besoin d'être dans un forum à 12".

Sur la guerre en Ukraine : "Une décision majeure doit être prise"

La guerre en Ukraine a démarré il y a deux semaines. Les 27 pays de l'Union européenne se réuniront jeudi et vendredi au château de Versailles. Ce sommet aura à prendre des décisions sur deux aspects majeurs soulevés par cette guerre : une stratégie d'indépendance énergétique européenne et la "défense européenne", comme le dit Emmanuel Macron.

François Hollande estime tout d'abord, qu'il "était important que les 27 se retrouvent, en France puisque c'est la France qui a la présidence de l'Union européenne en ce moment. Dans ce contexte, il n'y a qu'une décision majeure qui doit être prise : suspendre, arrêter les livraisons de gaz et de pétrole venant de Russie, pour l'Europe. C'est un choix difficile". L'ancien président fait notamment référence aux pays de l'Est "qui sont à 100% dépendant", notamment à l'Allemagne, pour qui ce choix est "douloureux", "périlleux" mais "nécessaire". L'ambition européenne semble être de réduire nos importations de gaz russe des deux tiers d'ici environ un an.

Nous allons devoir faire un choix, économique, politique et écologique

D'après l'ancien président, "pour l'Europe, il est très important d'aller au-delà des objectifs un peu larges qui ne sont pas précis, pays par pays. Il y a cette possibilité pour l'Europe, les crises provoquent souvent ce type de bouleversement, d'avoir un nouveau modèle énergétique." François Hollande évoque un "changement complet de modèle". "Ce qu'il faut c'est nous sortir de la dépendance à l'égard du gaz, ce qui suppose de faire monter les renouvelables, beaucoup plus rapidement et amplement que nous l'avions imaginé. Cela suppose aussi que le nucléaire, dont l'Allemagne et la Belgique voulait se passer, il faut garder les centrales existantes, les prolonger."

Il ajoute : "Nous allons devoir faire un choix, économique, politique et écologique. Il va falloir faire des concessions parfois (...) C'est la seule arme qui nous reste d'importance. Il y a eu des sanctions, il y a des livraisons d'armes et puis il reste l'isolement politique de Poutine. Le tiers des recettes budgétaires de la Russie, c'est le gaz donc à partir de là si vous coupez l'approvisionnement de gaz en Europe (...) on asphyxie la Russie à un moment même où la Russie veut étouffer les villes ukrainiennes."

"Vladimir Poutine ne comprend que des rapports de force"

Enfin, au sujet du président russe, François Hollande estime que "Vladimir Poutine ne comprend que des rapports de force". "Je ne suis pas du tout sur la thèse que Vladimir Poutine serait saisi par la folie ou par une dérive personnelle en revanche il est ivre des succès qu'il a remportés", notamment en Syrie, ajoute-t-il.

Pour François Hollande, en 2013 "par notre non-intervention, on a laissé Bachar al-Assad massacrer son propre peuple avec des armes chimiques, alors que c'était une ligne rouge". "Quand le président des Etats-Unis n'a pas voulu utiliser la force, Vladimir Poutine a parfaitement compris qu'il pouvait avancer en Ukraine, c'est ce qui s'est passé l'année suivante (2014 invasion de la Crimée) tout en écrasant les mouvements démocratiques en Syrie, en rasant des villes, comme s'il s'apprête à le faire en Ukraine". L'ancien président dénonce "le refus du rapport de force, parce que le rapport de force c'est quelquefois d'engager les forces militaires, c'est douloureux, mais si je ne l'avais pas fait en Syrie, et au Mali, où en serait-on par rapport au terrorisme ?", conclut-il.