Elle évoque d'abord le plan de 30 milliards annoncé par Emmanuel Macron ce mardi. "Ce plan, c’est retrouver notre esprit de conquête, reconstruire une innovation et une industrie puissantes. Pas celles du passé, mais celles dont on va avoir besoin à l’horizon 2030. Cette ambition est incarnée par le président de la République. On n’a pas rien fait ces 4 dernières années, bien au contraire, on a réformé notre pays, on l’a mis sur une trajectoire de reconquête industrielle, et aujourd’hui, ce qui n’était pas arrivé depuis 2000, on recrée de l’emploi industriel. Mais aujourd’hui, avec la crise sanitaire, les transformations se sont accélérées : la Chine investit, les États-Unis investissent, ne rien faire aujourd’hui, c’est reculer."

Pour Agnès Pannier-Runacher, ce plan, "c’est une réponse de la France en positif, le président de la République croit en la France, croit aux Français, à leurs talents, et nous faisons corps derrière lui. Nous avons augmenté nos ambitions au regard de ce que nous a appris la crise sur des problèmes de souveraineté. Les Français n’acceptent pas de ne pas avoir accès à l’énergie, à l’alimentation, à la santé…"

"Entre 2000 et 2016, on a vu la destruction d’un million d’emplois industriels"

"Les réformes que nous avons menées ont permis de remettre l’industrie sur les rails", assure la ministre déléguée à cette question. "Et je crois que ça fait depuis le premier jour de son quinquennat que le président de la République investit dans l’industrie. Entre 2000 et 2016, la France a vu la destruction d’un million d’emplois industriels ; en 2017, en 2018, en 2019, on en recrée. En 2018, on est le premier pays en Europe pour les projets industriels portés par des investisseurs étrangers."

"Il ne faut pas opposer les start-ups et l’industrie", estime-t-elle. "En fait, tout le monde est en transformation : les start-ups ont la capacité à bâtir tout de suite sur le futur, elles n’ont pas à transformer un passé. Nous, notre enjeu, c’est de faire en sorte que les PME, les ETI, les start-ups, qui sont souvent les oubliés de ces grands plans, puissent bénéficier de ce plan et bénéficier de leur développement."

Le nucléaire pour "être au rendez-vous de la décarbonation"

Sur le nucléaire, elle estime notamment que les écologistes font fausse route en pensant qu'il faudra, à terme, l'abandonner. "Yannick Jadot passe à côté de la responsabilité première d’une personne politique, le temps long. Nous travaillons sur le nucléaire avec EDF pour assurer l’augmentation de notre production d’électricité. Mais ne pas penser la prochaine génération de réacteurs, c’est une faute politique. C’est le fait au fond de ne voir qu’à trois ou six mois."

Pour autant, va-t-il commander de nouveaux EPR alors que celui de Flamanville est toujours en retard, en plus d'être devenu un gouffre financier ? "Si nous voulons être au rendez-vous de la décarbonation, ne plus dépendre du pétrole et du gaz naturel, il y aura une date limite pour prendre cette décision, courant 2022. Pour permettre aux Français d’avoir accès à une électricité peu chère, et fiable, à la demande."

Sur l’objectif de 50 % d’énergie nucléaire en 2050, qui semble de plus en plus illusoire, Agnès Pannier-Runacher botte en touche. "À chaque fois que nous refaisons un point avec les experts sur le besoin en électricité, on constate une augmentation. Parce que la rapidité par exemple de l’adoption du véhicule électrique, par exemple, est incroyable, comme l’utilisation de l’électricité dans les processus industriels. On va donc avoir besoin d’énergies renouvelables et de nucléaire. Je ne mettrais pas ma main à couper qu’on n’arrive pas à un mix d’énergies renouvelables et d’énergie nucléaire à 50 %. Parce qu’on va faire feu de tout bois : sur l’éolien marin, sur l’éolien terrestre, sur le photovoltaïque, sur l’hydro-électricité. On ne change pas le calendrier, mais on attend l’expertise de RTE pour nous dire comment on projette les besoins d’électricité."

"J’aimerais qu’on arrête de croire que l’industrie n’a pas évolué depuis les années 70"

La ministre répond également à la polémique initiée par ses propres propos sur "l'industrie, un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie", et les lignes de production qui ne sont "pas une punition", qui ont suscité indignation et moqueries. "Si mes propos ont pu être mal interprétés par certains, j’en suis désolée", assure-t-elle. "Mais je persiste à penser que l’industrie est un secteur d’avenir et un secteur de fierté. Et c’était ça mon propos. Quand je visite des lignes de production et que j’ai des gens qui me disent “je suis fier de travailler pour fabriquer des hélicoptères, des vaccins, des éléments d’une fusée Ariane”, j’entends cette fierté."

"Par ailleurs, j’aimerais qu’on arrête de croire que l’industrie n’a pas évolué depuis les années 70 : les conditions de travail à l’époque étaient très difficiles, je ne sous-estime pas les conditions aujourd’hui mais allons dans les usines, constatons à quel point elles se sont modernisées, à quel point l’automatisation impacte moins les corps, combien on a travaillé sur les troubles musculo-squelettiques. Moi ce que je pense, c’est que les industriels ont une responsabilité, et c’était mon propos lorsqu’on l’écoute dans son intégralité, pour ouvrir leurs portes à des jeunes qui cherchent un emploi, à des chômeurs de longue durée. Et dire cela me semble être un discours de responsabilité, par rapport à un secteur qui paye en moyenne mieux que les autres secteurs, mieux que les services, et donc oui, je maintiens que l’industrie est un secteur attractif."