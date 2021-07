A quelques dizaines de minutes du début du défilé du 14 juillet, Florence Parly, ministre des Armées, est l'invitée du Grand entretien de France Inter.

Florence Parly © AFP / Ludovic Marin / AFP

Cette année marque le retour du défilé du 14 juillet dans sa forme traditionnelle, après une cérémonie modifiée l'an dernier en raison de la pandémie : "C'est beaucoup d'émotion, cette année nous sommes heureux de pouvoir renouer avec un 14-Juillet comme nous l'aimons, un 14-Juillet presque normal" malgré une jauge réduite pour le public, explique Florence Parly.

Nous allons pouvoir montrer aux Français la variété de nos forces, nous allons pouvoir leur montrer les jeunes qui vont défiler.

Ce 14 juillet est marqué par des annonces effectuées mardi par le président de la République, qui a annoncé la fin de l'opération Barkhane au Sahel début 2022. Mais, nuance la ministre des Armées, "nous ne quittons pas le Sahel, nous réadaptons notre dispositif, nous le transformons de façon profonde". Elle évoque des adaptations du dispositif militaire lancé il y a 8 ans, "à la demande des États concernés" : "Nous voulons désormais pouvoir capitaliser sur deux faits majeurs : nous avons rencontré des succès dans les combats que nous menons contre les groupes terroristes qui sont des filiales d'Al-Qaïda et de Daech (...), et les forces armées sahéliennes, que nous avons accompagné, ont depuis plusieurs mois participé à des opérations militaires aux côtés de Barkhane, et ont montré des capacités d'autonomie qu'elles n'avaient pas auparavant".

Elle explique ainsi que selon elle, "la lutte contre le terrorisme ne peut pas se résumer à l'action militaire : l'action militaire est là pour rétablir les conditions minimum de sécurité qui vont ensuite permettre le retour d'un certain nombre de services publics (...) et des acteurs du développement".