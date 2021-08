Sandrine Rousseau, économiste et universitaire, est candidate à la primaire du parti Europe Ecologie les Verts, dont les journées d'été s'ouvrent ce mercredi. Elle est l'invitée d'Hélène Roussel dans le Grand Entretien, à 8h20.

"Quand on parle de flux migratoires irréguliers on croirait entendre parler d'un bilan comptable", explique Sandrine Rousseau à l'issue des propos d'Emmanuel Macron sur l'Afghanistan. Elle rappelle qu'"on a accueilli 440 000 personnes lors de la guerre civile espagnole", et considère qu'"on se fait enfermer dans des idées d'extrême-droite",

Le 1er tour de cette primaire organisée par cinq formations écologistes (EELV, Générations, Mouvement des progressistes, Génération écologie et l'Alliance écologiste indépendante) se déroulera du 16 au 19 septembre, et le second du 25 au 28 septembre.

La députée Delphine Batho, l'eurodéputé Yannick Jadot, le maire de Grenoble Eric Piolle et l'ancienne numéro 2 d'EELV Sandrine Rousseau se sont officiellement portés candidat.e.s.

Pour cette primaire des écologistes, "on a environ 15000 inscrits pour l'instant", selon Sandrine Rousseau, qui incite les Français à s'inscrire plus massivement, car, estime-t-elle, "on ne va pas aller à un duel Macron-Le Pen comme on va à l'abattoir".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le programme de Sandrine Rousseau prévoit une réforme institutionnelle, pour sortir d'un régime présidentiel trop centré sur la personnalité du président, et des mesures radicales en matière d'écologie : en finir avec les pesticides, assurer la transition pour en finir avec le carbone.