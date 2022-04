Depuis mardi, la Russie a lancé l'offensive sur le Donbass, en Ukraine. Marie Mendras, spécialiste de la Russie, politologue au CNRS et professeure à Sciences Po, et Michel Goya, ancien colonel des troupes marines et historien de la guerre, sont les invités de France Inter.

L'offensive sur le Donbass est-elle un tournant de la guerre ? "La fin de cette phase ne marquera pas forcément la fin de la guerre, mais c'est une étape très importante", note Michel Goya, ancien colonel des troupes marines et historien de la guerre : "Si les Russes parviennent à s'emparer de la région, peut-être que cela peut constituer une victoire suffisante pour proposer une paix".

"Il est étonnant d'avoir la propagande officielle russe qui nous dit que c'est une offensive pour libérer le Donbass : ils ont déjà fait cette offensive en 2014", rappelle Marie Mendras, spécialiste de la Russie, politologue au CNRS et professeure à Sciences Po, "et les combats continuent dans le Donbass depuis huit ans. On part surtout sur une phase qui s'installe sur la déroute militaire qui a précédé", avec d'abord une incapacité des Russes d'avancer vers Kiev, puis un repli vers l'est du pays "qu'ils occupent déjà directement et par proxy depuis huit ans", et enfin la découverte des exactions autour de la capitale, notamment à Boutcha, "où pendant deux semaines le monde entier se rend compte que l'armée russe est obligée de commettre des actions insensées pour se sortir du bourbier qu'a été la région de Kiev".

Un objectif de résultats pour le 9 mai

L'armée russe n'est pas "une" mais "des armées", souligne Marie Mendras : "La marine, les forces aériennes, sont des milieux très différents. Il y a aussi des conscrits, et des contractuels, qui sont payés et s'engagent pour un certain temps. Ni les conscrits ni les contractuels n'ont été formés pour une guerre d'occupation". A cela, il faut ajouter les mercenaires de la compagnie Wagner, ou ceux envoyés par la Tchétchénie, les forces spéciales du renseignement et celles du ministère de l'Intérieur.

"Comme le 24 février, Vladimir Poutine n'avait pas dit exactement aux différents commandants quel était l'objectif de guerre, vous pouvez imaginer le résultat sur le terrain"

Y a-t-il un sentiment d'urgence de Vladimir Poutine d'avoir des résultats avant le 9 mai, date anniversaire de la victoire de 1945 ? "Il faudra qu'il présente un bilan", répond Michel Goya. "Il y a trois scénarii possible : le premier, que la bataille soit réussi ou pas, il est probable que Marioupol sera prise, et le discours pourrait consister à dire que c'est une victoire. Le deuxième serait un discours invitant à faire "encore un effort". Le troisième c'est de dire que "la patrie est en danger, que le monde entier nous agresse", et assumer que c'est la guerre. La véritable escalade, ce serait ça".

"Il y a deux univers, celui du mensonge, et l'univers réel"

Comment la société russe réagit-elle ? "La société russe n'est pas censée savoir que l'armée russe mène une guerre en Ukraine, le discours y est propagandiste et dit que c'est une opération spéciale que la Russie a dû lancer contre des nazis qui menaçaient les russophones, qui habitent dans l'est de l'Ukraine, de génocide", explique Marie Mendras.

"Demander à un Russe ordinaire ce qu'il pense d'une guerre qui n'existe pas pour lui, déjà, le simple fait de le demander c'est risquer jusqu'à 15 ans de prison."

Elle ajoute toutefois que pour une partie de la société, dans les classes moyennes urbaines et les élites professionnelles, "tout le monde a compris ce qu'il se passe : quand votre vie quotidienne est très compliquée, que votre cousine n'a pas de nouvelles du neveu qui est parti combattre, etc., il y a deux univers, celui du mensonge de la dictature, et l'univers réel". Elle ajoute que quand le croiseur Moskva a été torpillé, la première réaction russe a été de dire que c'était un incendie accidentel, "puis ils ont dû reconnaître qu'il avait été torpillé par l'armée ukrainienne, mais ils ne reconnaissent toujours pas le nombre de morts".

Sur le terrain, le Pentagone a indiqué que l'Ukraine avait reçu des avions de chasse et des pièces détachées. Est-ce une ligne rouge qui a été franchie ? "La déclaration est ambigüe, on ne parle pas d'avions mais de plateformes, mais en même temps on dit que l'Ukraine a plus d'avions qu'avant, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit", explique Michel Goya. "*Mais ce qui est clair c'est qu'il n'y a presque plus de limite dans la nature du matériel envoyé. Ce n'est pas, en soi, avec ça qu'on rentre en guerre. Les États-Unis n'ont pas oublié que l'URSS avait fourni des quantités d'avions et de systèmes anti-aériens phénoménales au Vietnam, et pour autant on n'a pas dit que l'Union soviétique était co-belligérante**"*, analyse-t-il, expliquant que la vraie ligne rouge serait la fourniture d'armes non plus défensives mais servant à attaquer la Russie.

"Guerre criminelle"

Il y a aussi plusieurs lignes jaunes, ou rouges, concernant les mots. L'accusation de génocide fait-elle d'un pays un cobelligérant ? "*Ce n'est pas utile de parler en termes de cobelligérance : nous ne sommes pas dans une guerre classique, nous sommes dans le cas d'un grand État, la Russie, qui a agressé un autre État sans aucun motif, et qui a utilisé dès le premier jour des modes de combats, des armes, interdites. **Dès les premiers jours, tout un chacun a compris que nous étions dans une guerre criminelle***", répond Marie Mendras. "A ce stade, rien ne se présente très bien pour Vladimir Poutine, et je ne suis pas certaine que ce soit lui qui puisse décider de l'issue de cette guerre, ni quand ni comment : ils n'ont pas d'objectif de guerre, ils vont de défaite en défaite, et ce qui nous inquiète le plus, ce n'est pas tant de passer une petite ligne et de recevoir un missile, ce qui est assez improbable", explique-t-elle.

"Ce qui nous inquiète vraiment, c'est un coup de folie de Poutine, qui passe aux armes chimiques, nucléaires, ou s'en prenne à sa propre population".

A Marioupol, les soldats ukrainiens disent "vivre peut-être leurs derniers jours", avec des ennemis dix fois plus nombreux. "Très clairement, Marioupol va tomber. Il reste quelques kilomètres carrés qui résistent encore. Les Russes utilisent des bombardiers très lourds. Mais Marioupol c'est important, c'est la seule victoire que Poutine pourra apporter aux Russes", selon Michel Goya.