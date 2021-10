François Hollande, ancien président de la République, auteur de Affronter (Stock), est l'invité du Grand entretien de France Inter.

François Hollande, invité de la matinale de France Inter le 25 mai 2020 © Radio France / France Inter

L’ancien président de la République publie un nouvel ouvrage, intitulé “Affronter”, un livre qui va faire parler, car sans euphémismes, notamment sur le quinquennat d’Emmanuel Macron, et sur les personnalités politiques de droite et de gauche. Dans les premières pages, il se dit inquiet pour l’État du pays : “On dit de chaque élection qu’elle est vitale, mais cette fois-ci c’est encore plus juste et plus vrai : la France va affronter une grande mutation écologique, industrielle, éducative et sociale dans les prochaines années. Nous allons l’affronter dans un désordre politique que nous n’avons jamais connu à ce point”, déplore-t-il. “Enfin, nous allons affronter un monde dangereux, avec des conflits qui sont possibles”, ajoute-t-il, appelant de ses voeux une France qui soit capable de faire des choix courageux et sérieux.

Mais cette fracture n’est-elle pas persistante quel que soit le locataire de l’Elysée ? “Le pays a heureusement des capacités de résistance, de sursaut, et d’unité. Pendant mon mandat, le terrorisme a frappé le pays pendant près de trois ans et le pays ne s’est pas disloqué à ce moment”, dit-il, concédant qu’elle s’est divisée avant et après. “Même dans la crise sanitaire, la France a fait bloc. Il y a une contradiction, une tendance à l’éclatement, à la séparation, et certains en jouent, et en même temps une ressource absolument nécessaire à cultiver : l’unité”.

Pourquoi parler aussi directement dans ce livre ? “Je pourrais regarder ce spectacle en étant indifférent ou sarcastique ; non. Je suis un homme engagé, je ne suis plus acteur de la vie politique au sens où je n’exerce plus de mandat. Que puis-je faire d’utile pour mon pays ? C’est de dire la vérité, et de la dire de façon totalement désintéressée”, explique-t-il.

Le premier portrait est celui d’Emmanuel Macron, un président en fin de mandat, qu’il qualifie de président qui a “déchiré” les Français. “Il n’y a aucune rancune ; à quoi ça sert ? Le passé est le passé”, se défend-il. Mais, note-t-il aussi, “un Président a toujours une conviction majeure, une doctrine, elle peut être libérale, conservatrice, socialiste, mais il y en a une. Avec Emmanuel Macron, il n’y a pas de doctrine. Il avance, il est pragmatique, il change au gré des événements : ce n’est pas “en même temps”, c’est “l’air du temps”. Il s’adapte à la situation. Mais un pays a besoin d’avoir un sens, une vision”.

“On ne peut pas faire du catégoriel en France. Ce qui compte en France, c’est de faire un projet global”

“Jusqu’à présent, les hommes politiques qui étaient élus à la Présidence avaient été élus. Emmanuel Macron, et ce n’est pas un reproche, n’avait aucune expérience d’élu : ce qu’il représentait était une technostructure qui pensait qu’elle pouvait faire mieux que les politiques. Il se trouve que le gouvernement qu’il a constitué, la majorité sur laquelle il s'est appuyé, représente cette technostructure. Elle a beaucoup de qualités, mais elle a un grand défaut, elle est coupée de la société”, justifie-t-il.

Pourtant, Emmanuel Macron flirte aujourd’hui avec les 40% d’opinions favorables, bien plus que ses deux prédécesseurs en fin de mandat. Pour François Hollande, cela tient à la crise sanitaire qui a renforcé le Président, mais il y a une deuxième raison selon lui : “Il n’y a pas d’alternative sérieuse aujourd’hui, et donc c’est une sorte de choix par défaut”, même s’il y a certainement une part d’adhésion. “Mais ça, ce n’est pas sa responsabilité, c’est celle de l’ensemble de la vie politique : effondrement des partis politiques, montée du populisme, et enfin, la dislocation de la gauche, avec pas moins de cinq candidats qui se réclament de la gauche”.

Parmi ceux et celles qui, à gauche, ne trouvent pas grâce aux yeux de l’ancien locataire de l’Elysée, se trouve Jean-Luc Mélenchon : “C’est un fardeau pour la gauche, non pas parce qu’il ne représente rien. Mais pour qu’il y ait une alternative, il faut l’idée d’un programme commun, d’un gouvernement commun. Or Jean-Luc Mélenchon, par ses positions, et par sa personnalité, l’interdit, ce gouvernement commun. Comment travailler avec lui à gauche quand il veut sortir de l’Union européenne, demander à la BCE de supprimer notre dette. Il y a de ce point de vue une impossibilité de gouverner ensemble. Puisqu’il crée cette espèce d’interdit, comment la gauche peut arriver au pouvoir ?”

Ainsi, pour lui, la solution vient de la présence d’une candidature, “que j’estime devoir être social-démocrate ou socialiste”, pour “être la force principale autour de laquelle se fait l’union” : Anne Hidalgo, selon lui, “a vocation à jouer ce rôle”, mais selon lui “il n’y a pas encore de début de campagne”.

“La gauche fait comme si elle avait déjà perdu cette élection. Elle se prépare même à d’autres élections.”

Or, “il n’est pas possible de gagner les législatives si on est morcelés à la présidentielle, c’est ne rien comprendre à la mécanique même des scrutins”. La réponse, selon lui, ne sera pas du côté des candidats, mais “du côté des électrices et des électeurs qui choisiront une candidature”.

“La gauche, je l’ai laissée il y a cinq ans”, dit-il, assumant sa responsabilité mais soulignant que “pendant ces cinq ans, est-ce qu’elle a travaillé, est-ce qu’elle a bâti un programme ? (...) Si je suis aussi inquiet pour mon pays, c’est parce que la politique ne joue pas son rôle”.

En face, comment expliquer la position puissante de l’extrême-droite ? Est-ce qu’elle gagne la bataille des idées ? “Encore faut-il que cette bataille des idées soit menée. La droite devrait créer une barrière haute entre ce qu’elle représente et les thèses d’Eric Zemmour. Pourquoi a-t-elle érigé une impossibilité à travailler avec madame Le Pen alors qu’il semble qu’il serait possible de faire avec les thèses d’Eric Zemmour ?”, répond-il.

“La différence c’est que madame Le Pen veut arrêter l’immigration, là où Eric Zemmour veut expulser des Français au prétexte qu’ils sont issus de l’immigration. Ceux qui le soutiennent, qui sont parfois des puissants, sont pour la scission, de la France par rapport à l’Europe, et des Français entre eux”, déplore François Hollande.

“Quand les Français n’ont plus de vision d’avenir, ils se tournent vers le passé, mais un passé travesti, manipulé, instrumentalisé”.

“L’extrême-droite ne peut pas gagner la présidentielle, mais elle a deux dangers : d’une part elle inocule des idées ou des thèses qui éclatent la nation, d’autre part elle empêche un vrai débat entre la gauche et la droite au second tour et crée des choix par défaut”, détaille-t-il.

François Hollande estime-t-il que les gauches sont irréconciliables ? “Les électeurs de gauche sont réconciliables”, répond-il, alors que les appareils partisans, et un certain nombre de personnalités, ne veulent pas l’union.