Sébastien Chenu, député RN du Nord, porte-parole de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, est l'invité du Grand entretien de la matinale de France Inter.

Concernant la gestion de la crise sanitaire, et le passage au pass vaccinal, Sébastien Chenu annonce qu'il ne le votera pas. "Il faut saluer la belle discipline des Français, 90% des Français vaccinés" mais il s'oppose à une politique de "tout vaccinal"." "Le vaccin est une partie de la réponse et pas toute la réponse. C’est ce que nous reprochons au gouvernement, c’est cette course à la contrainte, il n’active pas d’autres solutions."

Je voterai contre le pass vaccinal , ça ne sert à rien et ça rogne les libertés des Français.

Sébastien Chenu propose d'autres types de solutions comme le ciblage des populations à risque, les campagnes de tests et autotests gratuits, les contrôles de eaux usés, les contrôles des frontières, regrettant qu'on n'ait pas assez travaillé sur les moyens de s'isoler.

"Marine Le Pen propose un débat à Valérie Macron"

Le porte-parole de Marine Le Pen et du Rassemblement national nomme Valérie Pécresse, Valérie Macron, estimant que "on a une Valérie Macron, même profil qu'Emmanuel Macron. Elle est une libérale européiste. Elle ne l’assume pas tellement en ce moment."

Il affirme, "aujourd'hui de manière plus officielle", que Marine Le Pen va proposer une débat à "Valérie Macron" .

Quant à la candidature d'Eric Zemmour, "Zemmour avait parié d'être devant la droite classique et le pen avant Noël. Ce pari n’est pas tenu. Je ne vois pas la valeur ajoutée de sa candidature. Son maintien permet la qualification de Pécresse face à Macron et divise les voix du camp national, sans lui Marine Le Pen, se qualifierait avec plus de facilité".

Marie Le Pen a-t-elle obtenu les 500 parrainages d'élus nécessaires pour être candidate à la présidentielle ? "On en est à 420 signatures" dit Sébastien Chenu qui signale que "Nous avons tous des difficultés à rassembler des signatures de maires. Les maires sont dans des moments budgétaires, ils nous disent je ne veux pas être embêté par mon président d’agglo, qui font pression sur des financements".