Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale et président du comité de campagne d'Emmanuel Macron, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

S'il a reconnu que l'exécutif avait "échoué" à mettre en place la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, Richard Ferrand a souligné que l'idée d'un système à point n'était "absolument pas enterrée", qu'il fallait "continuer à la mettre sur la table", mais uniquement "pour les nouveaux entrants", a précisé le président de l'Assemblée nationale et président du comité de campagne d'Emmanuel Macron.

RSA et école

Parmi les propositions du candidat Macron : faire passer l'âge légal de la retraite à 65 ans. Un changement qui opérera de façon progressive, selon Richard Ferrand, mais à raison de "quatre trimestres par an pendant neuf ans".

Le président du comité de soutien à Emmanuel Macron est également revenu sur la réforme du RSA que souhaite mettre en place Emmanuel Macron s'il est reconduit à l'Élysée. "Il ne s'agit pas de dire : c'est l'allocation contre un travail. Ce que l'on souhaite, c'est tendre la main à ces personnes éloignées de l'emploi pour faire un point, savoir de quel accompagnement elles ont besoin, pour les faire revenir dans la société."

"Pécresse dit c’est allocation contre travail. Nous nous disons, c’est remise en parcours d’insertion par la formation, par l’activité. Ce n’est pas du tout la même chose", a poursuivi l'élu LREM.

Interrogé sur la volonté d'Emmanuel Macron d'augmenter la rémunération des enseignants à l'acceptation de nouvelles missions, Richard Ferrand insiste : "Personne ne remet en cause ni les professeurs ni l'école". "Lorsque des professeurs seront volontaires pour remplacer les collègues absents, quand on va généraliser le programme "devoirs faits", alors oui, les professeurs qui prendront de manière volontaire ces nouvelles missions seront rémunérés plus."

Ukraine

Concernant la guerre en Ukraine, Richard Ferrand s'est dit opposé à un embargo total sur le pétrole et le gaz russes. "Ce n'est pas possible. Les sanctions servent à infléchir le pouvoir politique russe. Pas à punir les Français et les Européens."