"L’objectif de cette PAC réformée était de concilier la production d’alimentation et les transitions écologiques" explique Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le syndicat agricole. "La crise Covid-19 a montré que les peurs de pénuries existaient." Cette nouvelle monture de la politique agricole commune concilie "la lutte contre le changement climatique et la production d’alimentation. Le changement climatique impact la production".

Pour l’économiste Philippe Chalmin, "cette PAC est une escroquerie". Selon le président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaire, "la PAC a longtemps été la seule politique européenne. Aujourd’hui, en 2021, on a détricoté toute la PAC originelle. Il n’y a plus rien en matière de gestion des marchés, de garantit des prix pour les consommateurs et des producteurs. On a sauvé un tiers du budget européen."

D'après la présidente du syndicat, "l’agriculture est le seul secteur où l’on vous dit "on vous enlève le quart des soutiens qui vous sont apportés si vous n’êtes pas plus vert. Dans la PAC précédente, c’était déjà 30% qui étaient retirés." Christiane Lambert rappelle d’ailleurs qu’il y a "des exploitations qui font 500 ou 600 hectares et qui sont en agriculture biologique".

"Même avec des aides, la plupart des agriculteurs, notamment dans l’élevage, moins dans les grandes cultures aujourd’hui car les prix sont élevées, ils ne couvrent pas leur coût de production, c'est le cas par exemple du prix du porc" regrette Philippe Chalmin.