Michaël Foessel, philosophe, professeur à l’Ecole polytechnique, auteur de "Quartier rouge. Le plaisir et la gauche"(PUF), est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Michael Foessel © AFP / Bruno Coutier / Bruno Coutier via AFP

Au cœur de l'essai de Michaël Foessel : la question du plaisir. "C'est une tentative pour comprendre pourquoi l'ensemble des choses qui relevaient de plaisirs évidents il y a quelques années sont sur le devant de la scène politique", explique le philosophe. Il explore ainsi la thèse selon laquelle la question du plaisir aurait été "abandonnée par certains représentants de la gauche", pour être récupérée par ceux qui mettent en avant "l'art de vivre à la française, la galanterie, la gourmandise".

"J'essaie de montrer qu'un plaisir s'augmente d'être partagé", poursuit Michaël Foessel. Il observe que la gauche apparaît souvent comme une "sorte de morale", tandis qu'une "petite musique venue de la droite et de l'extrême droite consiste à dire qu'on ne peut plus rire de tout, qu'on ne peut plus vivre comme avant", insistant ainsi sur le "discours culpabilisateur" de la gauche.

Le philosophe s'est intéressé à la crise des Gilets jaunes, ainsi qu'à la crise sanitaire, avec laquelle "la question des corps s'est invitée dans la politique", de par les restrictions imposées à la population.

Michaël Foessel se dit également frappé par le fait que "le discours sur le grand remplacement, sur l'identité nationale, s'accompagne toujours par une sorte de référence masculiniste au fait que les féministes nous empêchent de vivre". Ce discours, poursuit-il, pose toujours le plaisir en terme de tradition. "Comme si nous n'avions droit qu'aux plaisirs avalisés par l'histoire de France."