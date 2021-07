A l'occasion des 30 ans de l'association La Source qu'il a co-fondée, le peintre Gérard Garouste est l'invité du Grand entretien.

Gérard Garouste est le fondateur de La Source, association qui propose une approche de l'art aux enfants en difficulté : après le tout premier site fondé dans l'Eure, qui fête cette année ses 30 ans, l'association réunit aujourd'hui près de 12 000 enfants, entourés de 200 artistes et d'une centaine de bénévoles, dans 10 endroits en France.

Une approche éducative qui provient aussi de l'histoire personnelle du peintre : "Quand j'étais gamin, j'étais en difficulté, la seule chose qui me protégeait, qui me donnait une identité, c'était de dessiner." Et il se rappelle : "L'un de mes professeurs avait, pour les élèves encore plus nuls, inventé une sous-classe, dans laquelle j'étais premier ou dernier. Au moins pour moi, dessiner était une manière d'exister".

Écouter pour accompagner

"Quand on travaille avec des enfants issus de milieu en difficulté, le plus important, c'est faire parler l'enfant, et l'écouter" explique-t-il, "pour protéger un enfant, il faut le suivre sur un long terme". Le peintre rappelle aussi que dans notre système éducatif, le professeur parle et les élèves se taisent, écoutent.

Et le vecteur de l'art devient alors absolument nécessaire : "L'art n'est pas un luxe, pas un loisir, c'est une nécessité."