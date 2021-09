Invité du Grand entretien de la matinale, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, annonce l'ouverture du numéro vert 3114 de prévention suicide vendredi.

"Pour la première fois dans notre pays, il y aura un numéro de téléphone que l'ensemble des Français pourra contacter. C'est le 31 14", annonce Olivier Véran. Ce numéro sera ouvert à compter de vendredi dans la journée et "il permettra aux Français qui traversent un moment très difficile avec parfois des idées noires, pensées morbides, une tristesse, une dévalorisation de soi même ou de profondes angoisses et qui ont peur, de pouvoir trouver immédiatement une réponse à leur malaise", dit-il.

Au bout du fil, "des professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale" : des psychiatres, des infirmiers spécialisés et des psychologues "qui sont formés pour cela", explique le ministre de la Santé qui souligne l'urgence de cette décision , alors que le suicide est "la deuxième cause de mortalité chez les jeunes dans notre pays après les accidents de la route".

Au lendemain du discours du président de la République aux Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, Olivier Véran est également revenu sur l'annonce du remboursement de jusqu'à huit consultations de 30 à 40 euros chez le psychologue pour tous les Français de plus de 3 ans, sur adressage par leur médecin. "Une avancée majeure pour la Sécurité sociale", commente-t-il.

PMA pour toutes : "Je vais signer le décret d'application aujourd'hui même"

“Aujourd'hui même, je vais signer le décret d'application de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes", annonce Olivier Véran. Le décret d’application au Journal Officiel de la PMA pour toutes est paru ce mercredi, rendant ce droit effectif un mois et demi après la promulgation de la loi de Bioéthique.

"C'est une très bonne nouvelle, très attendue", réagit le ministre qui dit avoir rencontré "des couples de femmes qui ont initié ce parcours. Je me souviendrai toute ma vie de ce couple de femmes qui disaient : "hier, on a passé pour la première fois avec dignité la porte d'un hôpital français et les choses ont changé pour nous”", raconte-t-il.

Les perturbations menstruelles post-vaccination sont "temporaires et bénignes"

"L’ANSM [l'Agence nationale de sécurité du médicament, ndlr] a enregistré des remontées sur des perturbations temporaires et bénignes qui peuvent porter sur des troubles menstruels de femmes qui ont eu des vaccinations et des rappels de vaccination, indique Olivier Véran. Ça ne veut pas dire qu'elles peuvent pas être mal vécues, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gravité et rien de définitif", assure le ministre qui concède qu'il y a "sans doute une forme de sous-déclaration" de ces troubles.

Selon lui, le "mécanisme inflammatoire peut expliquer probablement l’apparition de ces troubles" qui, il le répète, sont "transitoires et temporaires et n’affectent en aucun cas la fertilité”.