Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à l'élection présidentielle et député des Bouches-du-Rhône, est l'invité du Grand entretien de France Inter.

Jean-Luc Mélenchon

"Il n’y a pas de campagne banale. C’est une campagne très intéressante" estime Jean-Luc Mélenchon, le candidat de La France insoumise à l'élection présidentielle. "Un autre monde est possible", c’est son slogan pour cette campagne. "Nous sommes arrivés au bout d’un cycle" poursuit l'insoumis. "Nous venons de vivre 30 ou 40 ans de néo-libéralisme jusqu'à la forme la plus échevelée, les plus folles, dont nous sommes les témoins, avec des cabinets de conseil qui se substituent à l’Etat pour prendre des décisions", en référence à l’affaire McKinsey.

Jean-Luc Mélenchon qualifie le président sortant Emmanuel Macron "de caméléon le plus extraordinaire qu'on ait jamais rencontré", avec notamment le quoi qu’il en coûte pour aider les entreprises lors de la crise sanitaire.

Suppression de la chasse le week-end

"Le nucléaire est un danger, voilà ce que la guerre en Ukraine nous a rappelé" ajoute le candidat de La France insoumise. Il assure que s’il pouvait sortir du nucléaire d’ici 10 ou 15 ans, il le ferait. "Nous avons les énergies alternatives pour le faire." Sur la chasse, Jean-Luc Mélenchon rappelle qu'elle répand 8.000 tonnes de plomb dans la nature, il y a un "aspect contre-écologique", mais il veut un débat "rationnel". "Il y a des formes de chasse que je trouve cruelle" comme la chasse à la glue, qui a été interdite. Il veut arrêter de chasser les week-ends et les vacances scolaires, "car il y a du monde partout".

Interrogé par une auditrice, Jean-Luc Mélenchon déplore les déserts médicaux : "Il y a 13 départements où il n'y pas de gynécologue" selon lui. Il réclame "des permanences médicales là où il y a des médecins en nombre, il faut qu'ils s'organisent. Il y a des départements où c'est très réussi". Le candidat insoumis veut aussi "d'urgence" augmenter le nombre de places en faculté de médecine.

"Le vote le plus concret"

Lorsqu'un auditeur communiste lui a demandé ce qui le convaincrait de voter pour lui, Jean-Luc Mélenchon a répondu : "Le vote utile n'a jamais été notre argument, je ne vais pas l'utiliser et dire +le vote est inutile si vous votez pour Fabien Roussel". Mais, a ajouté le tribun, "si vous votez pour moi, c'est le vote le plus concret pas seulement pour un programme mais aussi pour éliminer l'extrême droite dès le premier tour".