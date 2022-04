Nathalie Arthaud, candidate LO à l'élection présidentielle, est l'invitée du Grand entretien de France Inter.

Même si la guerre en Ukraine et le pouvoir d'achat sont deux thèmes majeurs dans cette campagne présidentielle, un autre sujet est une importante source de préoccupation pour les Français : l'écologie. Nathalie Arthaud a ainsi été interrogée sur ses mesures concernant l'environnement. L'association Shift Project, a évalué les mesures des différents candidats au regard des engagements sur la question climatique. Elle estime que la candidate Lutte Ouvrière a "trop peu" de mesures pour tenir les objectifs climatiques de la France.

"Je suis pour demander des comptes aux plus grands pollueurs"

"Je pense que je suis surtout trop radicale pour eux, c'est cela le problème" répond Nathalie Arthaud. "Je pense avoir le programme le plus conséquent en matière écologique parce que je suis précisément pour demander des comptes aux plus grands pollueurs." Elle vise ainsi "ceux qui saccagent la planète, ceux qui prennent des décisions contraires à l'environnement, toutes ces multinationales qui ont cette ligne de conduite : 'je fais mon fric et après moi le déluge'."

La candidate cite en exemple "une usine à Bitcoins qui a été créée pour fabriquer les crypto monnaies" au Texas, aux Etats-Unis. D'après Nathalie Arthaud, "cette usine-là, en fait ce centre où il y a des serveurs informatiques, est donc destinée à faire circuler des crypto monnaies. Vous pouvez me dire ce que cela apporte à la société ?" L'enseignante déplore le fait que "cette usine consomme l'énergie d'un demi réacteur nucléaire. Alors c'est comme ça le capitalisme. Il y a du fric à faire là-dedans alors on y va et on fait tout et n'importe quoi. Moi je suis pour arrêter ça, je suis pour qu'on ne les laisse pas faire. Et je peux vous dire que ça, ca sera très conséquent."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le nucléaire : "il faut retirer tous les intérets privés"

Nathalie Arthaud explique vouloir "planifier l'économie." "Et pour planifier l'économie, il faut que l'on tienne bien en mains ces multinationales." Interrogée sur ses mesures en matière de nucléaire, le candidate Lutte Ouvrière déclare qu'il faut "répondre aux besoins en terme d'énergie." "Il faut qu'on les mesure, que ce soit soumis démocratiquement à tous. Je n'ai pas de plan préétabli. On doit faire les choses dans l'ordre. On recense les besoins en terme d'énergie et on regarde les moyens pour répondre à ces besoins." Nathalie Arthaud affirme qu'il faut "retirer tous les intérêts privés, la recherche de profits qui se fait dans le secteur du nucléaire, de l'énergie. Je pense qu'il faudrait bien sûr que tout soit public, collectivisé et que ces choix en matière énergétique on les soumette à la population."