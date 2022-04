Valérie Pécresse, candidate LR à l’élection présidentielle, présidente de la région Île-de-France, est l'invitée du Grand entretien de France Inter.

Valérie Pécresse était sur France Inter mardi pour la matinale spéciale présidentielle. © Radio France

"J’ai l’impression que le scénario était écrit d’avance" regrette Valérie Pécresse, la candidate LR à l’élection présidentielle, sur France Inter vendredi. "On a un Président de la République qui ne voulait pas faire campagne, qui s’est dérobé, qui a interdit à ses ministres de dialoguer ou de débattre avec moi. Il a fui le débat car il ne voulait pas assumer son bilan. Il voulait un face à face avec les extrêmes."

Si elle n’est pas au second tour, "je ne donnerai pas de consigne de vote" précise Valérie Pécresse, "car les Français sont libres et c’est eux qui votent. Je ne souhaite pas avoir de responsabilité avec un président qui a une politique que je réprouve, qui n’est pas la mienne".

Aucune retraite inférieur au SMIC

Valérie Pécresse "ne reconnaît pas d’erreur dans sa campagne". "J’ai privilégié les deux, les questions régaliennes et le pouvoir d’achat. Ma grande mesure dans mon programme, c’est l’augmentation de 10% des salaires. Je veux que le travail paye plus que l’assistanat". Sa seconde "grande mesure" est de ne plus avoir "aucune retraite inférieure au SMIC, car je ferai la réforme des retraites" insiste-t-elle. Sa troisième mesure "est une vraie politique familiale pour aider les familles". Valérie Pécresse assure que "tout ce que je propose est financé et clair".

Valérie Pécresse promet une grande conférence sociale, "on parlera pénibilité du travail et carrière longue parce qu’il y a des Français qui ont commencé à travailler très jeune et des Français qui ont des métiers pénibles et qui sont usés par le travail. On le prendra en compte."

Choisir ses convictions au premier tour

Le candidate LR appelle à voter dimanche "en ayant en tête ce bilan calamiteux d’Emmanuel Macron". Elle cible ses attaques contre le président sortant : "Emmanuel Macron a voulu se faire passer pour un homme de droite. Il a voulu reprendre des éléments de mon programme, mais c’est un mauvais plagiat. Au premier tour, on choisit, et on choisit selon nos convictions."

Si les sondages la place à la cinquième place, Valérie Pécresse ne regrette rien de cette campagne : "Elle a été un formidable moment de rencontre. J’ai vu des Français qui veulent s’en sortir, des Français qui ne comprennent pas pourquoi on les ligote avec toutes cette bureaucratie, qui ne comprennent pas pourquoi l’ordre n’est pas respecté dans leur quartier, pourquoi il paye des impôts et pourquoi ils n’ont pas de services publics."