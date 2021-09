Quentin Tarantino acteur, réalisateur, scénariste américain, signe son premier roman aux éditions Fayard. "Il était une fois à Hollywood" est en librairie.

Quentin Tarantino © AFP / JENS KALAENE

En 2013, Quentin Tarantino avait rendu hommage à Jean-Paul Belmondo en sa présence au Festival Lumière, à Lyon. "Le vrai gars était là, c'est la première fois que je le rencontrais". Dans le roman "Il était une fois à Hollywood", inspiré de son dernier film, l'un des personnages, le cascadeur Cliff Booth est fasciné par l'acteur français : "À Bout de Souffle est le premier film que Cliff a vu. Belmondo joue une petite frappe, et il joue sans le mettre en valeur, il le joue comme les gens le sont dans la vie. Pour Cliff, les acteurs d’Hollywood sont des acteurs, ils ne font que des trucs de cinéma, des choses qu’on attend des acteurs dans leurs films. Mais avec Belmondo, il voit une tentative de briser ce moule".

Aurait-il aimé tourner avec l'acteur disparu lundi ? "Dans les années 60-70, j’aurais bien aimé jouer avec lui. Mon film favori c’est le film de Jean-Pierre Melville Le Doulos. C’est une fantastique histoire", répond Quentin Tarantino.

Une "novellisation"

Le roman "Il était une fois à Hollywood" est ce qu'on appelle une "novellisation", une adaptation du film faite pour être lue. "J’ai grandi en lisant des novellisations, c’est la forme la plus basse de littérature possible, juste un petit peu au-dessus des bouquins cochons des années 70 et 80. J’en ai ressorti certaines que j’ai beaucoup aimées, et en les relisant, et je me suis dit que ce serait marrant ce sous-genre. Je devrais faire un truc comme ça pour un de mes films. Et celui qu’il fallait faire c’était Il était une fois à Hollywood".

J’aimais aussi l’idée, dans la façon dont je tentais de le faire avec mes films, de prendre cette forme la plus basse de littérature qui ne respecte rien, et de le faire avec un aspect respectueux en le faisant.

Quelle différence, selon lui, entre le film et le livre ? "Faire un film c’est l’idée que les gens quittent leur maison, achètent un billet et posent leur cul sur un fauteuil de cinéma. Mais leur patience a des limites. Dans un film, quand on arrive au troisième acte, il faut donner au public quelque chose d’enthousiasmant. _Un livre, c’est différent, les gens ne le lisent pas d’un coup, ils y vont à plusieurs reprises_. Le récit peut évoluer, il peut croître", dit-il, expliquant qu'il a mis dans le livre une scène de dialogue dans un bar que "vous ne mettriez pas dans les 40 dernières minutes d'un film"

Se voit-il écrire bientôt un roman original ? Oui, mais pas tout de suite. "Le prochain est sur le cinéma, j'écris sur le cinéma américain de la nouvelle période d'Hollywood. Ce sont des écrits personnels, mes pensées sur ce qu'il s'est passé", dit-il. "Mais le troisième ou le quatrième livre sera sûrement une histoire dramatique originale".

Le Hollywood d'aujourd'hui

Pour Quentin Tarantino, les cinéastes d'aujourd'hui ne prennent plus assez de risques. "Nous sommes dans une situation où les réalisateurs, les scénaristes, ne veulent pas avoir de problèmes", déplore-t-il, expliquant qu'il y a moins de volonté de "pousser les frontières, d'être provocateurs".

Ce qui fait la différence entre le cinéma des années 70 et celui d'aujourd'hui, c’est qu’il y a des réalisateurs qui s’en foutaient de ce que pensaient les gens. Ils voulaient faire leur film, et peu importait si des gens n’aimaient pas.

Alors que les cinémas rouvrent seulement aux États-Unis, le Covid a-t-il définitivement transformé l'industrie d'Hollywood ? "Depuis qu’on a rouvert les cinémas, on a des gens merveilleux qui reviennent au cinéma, qui ont du plaisir à voir des films projetés en 35mm. Ce que la pandémie a fait à toute l’industrie, ça reste à voir. Il y a un chemin vers des cinémas-boutiques, des petits cinémas spécialisés, qui pourront survivre à cette situation".

Après ce livre, Quentin Tarantino va-t-il réaliser son 10e film ? "Je ne suis pas sûr de ce que je vais faire ! Je ne suis pas sûr de faire un 10e film, je vais finir mes livres sur le cinéma, et plus que probablement je vais faire une pièce de théâtre, et après je verrai. Mais j’ai encore un film à faire !"