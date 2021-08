Clarisse Hahn et Charlotte Abramow, photographes et réalisatrices, sont toutes deux exposées aux Rencontres d'Arles, pour "Princes de la rue" et "Première Page". Elles sont les invitées du grand entretien de Laetitia Gayet

L'une et l'autre sont présentées au festival des Rencontres photographiques d'Arles, qui se déroulent jusqu'au 26 septembre prochain : Charlotte Abramow est une représentante de la jeune génération. Son parcours rapide, elle le doit selon elle "à ma détermination et au fait que j'ai été passionnée tout de suite, et aussi très probablement à mes privilèges, au fait que j'ai pu avoir ces chances là très rapidement dans ma vie. Ca a commencé sans que je le sache vraiment, avec cet appareil photo jetable", dit-elle, invitant les parents à offrir à leurs enfants un appareil jetable.

Dans son travail, elle représente le corps féminin de façon à ce qu'il soit "vu et pensé, et senti, autrement que comme un corps sexualisé ou comme un corps qui soit toujours dans le prisme du désir, de la validation du regard de l'autre, très souvent de l'homme", explique la photographe. Elle travaille sur une représentation des corps "où on se reconnecte à quelque chose de plus naturel, qu'on perde moins de temps avec tous les complexes et compagnie qui sont là aussi pour des raisons économiques, pour nous faire acheter tout un tas de produits"

Clarisse Hahn, de son côté, montre le corps des hommes, ceux du quartier de Barbès où elle habite : "Cela fait longtemps que je regarde ces vendeurs de cigarettes. Dans une des premières séries sur lesquelles j'ai travaillé, Boyzone, il s'agissait de photographier le corps masculin et les groupes d'hommes, comment le corps de l'individu va se calquer sur le groupe pour construire une forme de langage sans parole", explique-t-elle. "A Barbès, qui est un quartier très masculin, cette notion de langage du corps est très forte", ajoute-t-elle, précisant qu'il a fallu du temps pour convaincre ces hommes de se laisser photographier : "Cette exposition, c'est le résultat de plusieurs années de travail et de dialogue avec eux".

Une partie de sa série montre donc les hommes dans l'intimité "dans des moments où ils se débarrassent de cette cuirasse qu'ils sont obligés de revêtir dans la rue, parce que le danger vient de partout (...). Il y a des moments où je les ai saisis dans des moments de relâchement ou de fragilité".

Que représente, pour l'une et pour l'autre, le fait de photographier un corps ? Pour Charlotte Abramow, "c'est prendre le temps de le regarder, de le comprendre, de voir des choses qu'on n'avait pas vues, de l'analyser". Pour Clarisse Hahn, l'appareil photo, l'objectif, apparaît comme "une sorte de prothèse qui nous projette à la surface du corps de l'autre. Il nous permet de nous cacher, de nous retrancher, pour regarder encore plus intensément."