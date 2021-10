Anne Abeillé, professeure de linguistique à l’université de Paris, a dirigé "La Grande Grammaire du français" (Actes Sud) et Julie Neveux, maîtresse de Conférences en linguistique à l'Université de Paris-Sorbonne, auteure de "Je parle comme je suis" (Grasset) sont les invitées de la matinale.

Anne Abeillé et Julie Neveux. © DR

"La grammaire est souvent vue comme une machine à punir, à exclure. Quand on dit ‘Ce n’est pas du français’, ça veut dire qu’on exclut tous les locuteurs qui parlent comme ça et pourquoi ils parlent comme ça. C’est soi-disant fautes correspondent à des soi-disant règles mais qui ne correspondent pas à ce qu’on a voulu dégager comme des règles profondes du français", explique Anne Abeillé, professeure de linguistique à l’université de Paris qui a dirigé "La Grande Grammaire du français" à paraitre chez Acte Sud et à l'Imprimerie nationale.

Cette grande grammaire était "une commande du CNRS pour combler une lacune" alors que paraissaient "de grandes grammaires de l'espagnol, de l'italien, mais rien de comparable pour le français". "Les linguistes avaient accumulé toutes sortes de connaissances mais leurs travaux étaient restés éparpillés, personne n'avait eu le courage ou la témérité de tout rassembler", poursuit Anne Abeillé.