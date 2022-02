Élisabeth Borne, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, est l'invitée du Grand entretien de France Inter. Elle revient sur la baisse du taux de chômage au 4ème trimestre 2021.

Le taux de chômage est en forte baisse au 4ème trimestre, -0,6% selon l'Insee. 7,4% de la population active est au chômage en France, soit 2,2 millions de personnes. Pour Elisabeth Borne, cette baisse "est une excellente nouvelle. Le taux de chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. C'est le résultat des réformes menées durant le quinquennat."

Je pense que personne n'imaginait qu'on puisse avoir de tels résultats en sortant d'une des crises économiques les plus graves qu'on ait connu au cours des dernières décennies.

Elle précise que le taux de chômage des jeunes baisse également fortement, et qu'il est au plus bas depuis 40 ans.

Boom de l'apprentissage

718 000 contrats ont été signés en 2021, notamment grâce aux aides versées par l'Etat aux entreprises, qui représentent 4 milliards d'euros. Ces aides sont prévues jusqu'au mois de juin. "C'est un investissement dans l'avenir, qui permet aux jeunes de ne pas rester à la porte du marché du travail pendant des années. C'est aussi un investissement pour les entreprises qui cherchent à recruter."

L'association nationale des apprentis s'inquiète de la précarité dans laquelle évolue beaucoup de ces jeunes. "Parler de précarité...J'entends qu'il peut y avoir des situations difficiles pour certains jeunes, on va regarder ces situations. Mais globalement, ce n'est pas par hasard que près de 720 000 jeunes ont choisi cette voie."

Inflation : les salaires ne suivent pas

L'inflation s'élevait en janvier à 2,9% : les prix augmentent mais les salaires ne suivent pas. Le syndicat UNSA a consulté 40 000 salariés et agents publics. Dans une enquête publiée mardi, il alerte sur le risque d'une "colère sourde, froide et explosive" autour de la question du pouvoir d'achat.

Elisabeth Borne répond que "le gouvernement est mobilisé depuis le début du quinquennat sur la question du pouvoir d'achat des Français", en citant plusieurs mesures dont la suppression de certaines cotisations sociales et de la taxe d'habitation, l'augmentation de la prime d'activité et la mise en place de l'activité partielle durant la crise sanitaire.

Faut-il augmenter le SMIC ?

Considère-t-elle qu'il faut augmenter le SMIC, comme le proposent plusieurs candidats à l'élection présidentielle ? "Mon sujet c'est que les secteurs professionnels revalorisent aussi leur grille salariale", répond la ministre du travail.

"Je suis en particulier les 40 branches professionnelles qui ont des grilles de rémunération qui commencent en dessous du SMIC. Bien sûr les salariés sont payés au SMIC, car c'est la loi dans notre pays, mais ça veut dire que pendant des années, ils n'ont aucune perspective d'évolution de leur salaire".

"On met la pression sur ces branches, poursuit-elle, notamment celle du secteur des hôtels-cafés-restaurants. Un accord a été trouvée pour revaloriser de 16% en moyenne les rémunérations dans ce secteur."

Bénéfices records pour les grands groupes

Les grands groupes ont fait des bénéfices exceptionnels l'an dernier. 5 milliard d'euros pour le Crédit agricole, 9 milliards et demi pour la BNP, 14 milliards pour Total, 12 milliards pour LVMH. Elisabeth Borne commente ces résultats : "C'est évidemment important que les entreprises qui font ces bénéfices non seulement entendent les attentes des salariés sur la revalorisation des salaires, mais aussi puissent partager la richesse créée par les salariés dans les entreprises."

Elle incite à utiliser davantage la prime Macron. "Elle permet de donner du pouvoir d'achat aux salariés, c'est défiscalisé. Près de 4 millions de salariés en ont déjà bénéficié."

Grève de la RATP

Les syndicats de la RATP appellent à la grève ce vendredi. La direction de la RATP affirme qu'elle a proposé une hausse de salaires de 2,7%, mais les syndicats parlent de 0,4%. Elisabeth Borne, qui a dirigé la RATP pendant 2 ans donne son avis. "Je trouve que cette grève tombe particulièrement mal car c'est pour les Franciliens un jour de grand départ en vacances."

Accidents du travail

Ils font en moyenne 550 morts par an. "C'est autant de drames humains. Avec les organisations syndicales et patronales, on s'est mis d'accord pour renforcer la prévention".

Un plan très concret sera présenté à la mi-mars.

Réforme des retraites

"Ma conviction, c'est qu'il faudra travailler plus longtemps", et donc retarder l'âge légal de départ à la retraite. "Mais évidemment il y a des situations plus difficiles que d'autres et il faudra évidemment tenir compte de la difficulté de certains métiers."