Françoise Mélonio, professeure émérite de littérature, Géraldine Mosna-Savoye, productrice de Carnet de philo sur France Culture, et Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, président du Collège de philosophie, sont les invités du Grand entretien.

Portrait d'Alexis de Tocqueville, ministre des affaires étrangères sous la Seconde République. Peinture de Theodore Chasseriau. © AFP / PHOTO JOSSE / LEEMAGE VIA AFP

Pourquoi Tocqueville, le prophète des dangers de la démocratie, est-il toujours d’actualité ?

Les intervenants citent notamment "De la démocratie en Amérique", publié en 1835 et 1840.

Tocqueville un penseur pour la démocratie d'aujourd'hui

En lisant "De la démocratie en Amérique" "je me suis dit qu'il me parlait à moi et aujourd'hui" affirme Géraldine Mosna-Savoye.

L'égalité entre tous

Pour Françoise Mélonio, Tocqueville "a saisi une forme de grandeur dans la démocratie" : "Pour Toqueville, entre le domestique et son maître l’égalité se répand, entre parent et enfant le tutoiement se répand, et sur les races, il considère qu'il n'y a pas de différence de nature, pour lui la construction des races c’est artificiel. Il n'y a qu'une égalité qu’il n’a pas reconnue, ce que les féministes américaines lui reprochent aujourd'hui, c’est celle entre hommes et femmes".

La grandeur nationale pour justifier la colonisation

Tocqueville a produit un rapport sur la colonisation en 1847 et s'y montre favorable. Il s'agissait, selon Pierre-Henri Tavoillot, d'assurer "la grandeur nationale" face à la concurrence de l'Angleterre,mais il y écrit des choses "abominables", puisqu'"il incite l’armée à massacrer la population indigène."

Penseur de l'individualisme

Penseur de l'individualisme, explique Pierre-Henri Tavoillot, Tocqueville dit que "c’est aussi ancien que le monde, mais dans la vie démocratique, l’individu devient la valeur suprême. Le risque c’est ce de s’enfermer dans le silence de son propre cœur".

"Tocqueville pense qu'avec l’individualisme on risque de se retrouver sous la domination d’un seul" ajoute Françoise Mélonio.