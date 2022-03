Marine Le Pen, Candidate du Rassemblement national à la Présidence de la République, député du Pas-de-Calais, est l'invitée du Grand entretien de la matinale de France Inter.

Emmanuel Macron a présenté son programme jeudi, lors d'une conférence de presse de quatre heures. Le président de la République a parlé d'un futur quinquennat, s'il est réélu, sous le signe du retour à la souveraineté populaire. Il a parlé d'indépendance énergétique, de souveraineté alimentaire. "C'est bien qu'il découvre la nécessité de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté énergétique, de la souveraineté industrielle, de la souveraineté militaire au bout de cinq ans de mandat", tacle Marine Le Pen. "Honnêtement, j'ai trouvé l'exercice assez poussif. On avait le sentiment qu'Emmanuel Macron se débarrassait d'une corvée. On ne sentait pas le plaisir qu'il pouvait avoir à concevoir un projet pour les cinq prochaines années. On a l'impression que tout ça a été fait à la va-vite et en réalité, sur l'ensemble du projet énoncé, tout ce qui est régressif, tout ce qui est un recul, notamment social, est très précis. En revanche, tout ce qui est présenté comme étant un progrès est extrêmement vague et extrêmement flou. C'est particulièrement vrai, il faut le dire, sur l'éducation et sur la santé, qui sont pourtant des sujets fondamentaux."

Pour la candidate RN à la présidentielle, l'expression de 'souveraineté populaire' "colle mal à Emmanuel Macron et à ces cinq dernières années", car il est "un homme qui avait promis la proportionnelle, ne l'a pas tenue, qui n'a pas fait un seul référendum, qui a fait des grands débats dont les conclusions ont été jetées à la poubelle, qui a méprisé la représentation pendant cinq ans et qui, en plus, a fait une gestion confiée à des techniciens. Et qu'il vienne nous expliquer aujourd'hui que il veut la souveraineté populaire face à la technicisation de la société, c'est assez piquant je trouve".

"Il n'y a rien contre l'islamisme. Il n'y a rien sur le pouvoir d'achat"

Beaucoup de thèmes et de propositions présentées par Emmanuel Macron jeudi sont considérés à droite, avec des similitudes avec les propositions des autres candidats. Faut-il y voir une percée des idées de Marine Le Pen, jusque dans la majorité ? Elle n'y croit pas : "Tout ça, _c'est ce qu'on dit en campagne. Mais la réalité, c'est son bilan_. Son bilan, c'est qu'il y a eu une hausse sans précédent sous Emmanuel Macron, des titres de séjour qui ont été octroyés, 255.000 en moyenne chaque année, ce qui fait sur l'intégralité du mandat 1,2 millions en tout. C'est-à-dire largement plus que sous Hollande, largement plus que sous Nicolas Sarkozy. Donc, c'est ça la vraie politique d'Emmanuel Macron." Elle poursuit : "Ce qui est sûr, c'est qu'en matière d'immigration et de réduction de l'immigration, il n'y a rien. Donc, qu'il continuera avec une immigration massive comme il l'a fait pendant 5 ans. Il n'y a rien contre l'islamisme. Il n'y a rien sur le pouvoir d'achat. Or, ce sont des sujets, évidemment, qui sont absolument fondamentaux."

D'autres propositions du président sont jugées "inquiétantes" par la candidate RN. Le "nouveau pacte avec les enseignants" notamment, qui prévoit de mieux rémunérer les enseignants qui accepteront des missions supplémentaires. "Moi, je pense que compte tenu du niveau salarial de nos enseignants qui est très bas dans la moyenne européenne, il faut sans conditions, augmenter les enseignants de 3% par an, c'est-à-dire 15% sur le quinquennat. C'est la moindre des choses", assure t-elle.

"Moi je ne remets pas en cause la légitimité des élections"

De toutes les propositions présentées jeudi, Marine Le Pen aimerait pouvoir en débattre avec son adversaire : "Je pense qu'il aurait pu accepter un certain nombre de débats qui auraient permis de le confronter à son bilan. J'entends bien le côté 'vous voyez, je vois des journalistes, je parle à des journalistes, ils me posent des questions'. Bon très bien, mais je ne vois pas beaucoup de journalistes lui poser des questions sur son bilan. Or, il a le devoir de rendre compte de son bilan auprès des Français. Et ce bilan, je suis navré de le dire, il est catastrophique."

Gérard Larcher, président du Sénat, soutien de Valérie Pécresse a dit que s'il n'y avait pas vraiment de campagne, la question légitimité du gagnant se poserait. Une position que Marine Le Pen ne partage pas : "Moi je ne remets pas en cause la légitimité des élections, quelle que soit la campagne. Je ne serai pas le Trump de Biden. Je n'ai jamais remis en cause d'ailleurs les résultats d'une élection de quelque manière que ce soit et donc je ne le ferai pas. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le niveau d'abstention qui pourrait intervenir et qui démontre qu'en réalité, une partie des Français ne croit plus en la politique -et ça la conséquence de trahisons multiples depuis une trentaine d'années des promesses qui ont été faites. Et puis une autre partie considère qu'il y a un fossé qui aujourd'hui s'est créé entre les dirigeants et le peuple. Et c'est ça que je veux recoudre. C'est ça que je veux réparer parce que dans une démocratie mature, il faut absolument que les Français se sentent représentés. Ça passe aussi par la proportionnelle aux législatives. Promesse non tenue par Emmanuel Macron."

"On doit avoir à l'égard des harkis une très vive reconnaissance"

Samedi midi, l'Elysée accueillera une cérémonie pour le 60ème anniversaire des accords d'Evian et du cessez-le-feu en Algérie, avec des témoins de toutes les mémoires liées à cette guerre. Des appelés, des combattants indépendantistes, des harkis rapatriés, tout le monde sera représenté à l'Elysée. Une démarche de réconciliation menée par l'historien Benjamin Stora, pour qui Marine Le Pen a des mots très critiques : "Benjamin Stora n'est pas là pour réconcilier. Benjamin Stora est là pour défendre une vision totalement biaisée de la guerre d'Algérie et d'ailleurs je conteste depuis longtemps cette date choisie parce qu'en réalité, cette date, qui a été imposée comme la fin de la guerre d'Algérie, n'a pas été la fin de la guerre d'Algérie. Il y a eu des dizaines de milliers de harkis après cette date qui ont été sauvagement assassinés. Et je tiens à leur rendre hommage à eux, parce que eux ont été particulièrement maltraités par le gouvernement de l'époque. Eux ont été mis dans des camps. Parfois, ils sont morts et ont été mis dans des charniers quand ils mouraient. Les enfants n'ont pas été scolarisés. On doit avoir à l'égard des harkis une très vive reconnaissance. Voilà des gens qui ont choisi la France et qui sont français, pas seulement par leur identité, mais par la sang versé."