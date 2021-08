À l'occasion de l'université d'été du Parti Socialiste qui se tient, du 27 au 29 août, à Blois, son premier secrétaire, Olivier Faure, est l'invité du Grand entretien.

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste © AFP / Sébastien Salom-Gomis

"Il y aura, comme il est prévu par les statuts, un vote militant", a déclaré ce vendredi sur France Inter Olivier Faure, premier secrétaire du parti socialiste, concernant le processus de désignation d'un candidat PS pour la présidentielle de 2022. "Un vote de celles et ceux qui ont permis au parti socialiste de tenir, d'être ce qu'il est aujourd'hui, un parti renaissant qui – à travers des élections municipales, départementales, régionales – a retrouvé un attrait, un élan qu'il avait perdu", a-t-il poursuivi. "Ce sont ces militants qui seront les juges ultimes des candidatures qui seront éventuellement présentées devant nous dans les prochaines semaines."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Olivier Faure ne cache pas qu'il est favorable à une candidature de la maire de Paris, Anne Hidalgo. "Je suis candidat au renouvellement du mandat de premier secrétaire. Vous n'imaginez pas que quelqu'un qui se présente à la direction d'un parti ne dise pas à sept mois d'une présidentielle quelle est sa préférence pour la présidentielle elle-même et incarner ce projet que nous sommes en train de travailler", justifie-t-il au micro de France Inter.

"Si je ne disais pas pour qui je me prononce, ce serait un agenda caché. Et moi je souhaite que chacun puisse dire sa préférence, et puis il y aura un vote militant qui seront amenés à dire à leur tour leur préférence et à faire en sorte que nous puissions être incarnés par celui ou celle qui nous représente le mieux."