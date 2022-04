Brice Teinturier, politologue, directeur général délégué d'Ipsos France, est l'invité de du 7/9 de France Inter.

Brice Teinturier, invité de la matinale © Radio France

Pour le politologue Brice Teinturier, cette abstention à 28,01% est "un quasi record sous la Cinquième République. Il faut remonter à 1969 et au duel Poher/Pompidou, d'où était également exclu la gauche pour retrouver un tel niveau d'abstention." Ce chiffre important "confirme tout simplement qu'il y a non pas une France, non pas deux France, mais a minima trois ou quatre France. Et dans ces quatre France, il y a évidemment les abstentionnistes. De plus en plus, certains se détachent. C'est une tendance structurelle. Si vous prenez par rapport à 2007, c'est dix points de plus. C'est 10 à 12 points de plus d'augmentation de l'abstention."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une France fracturée

Il poursuit : "Ce qui me frappe le plus, c'est à quel point ce pays est en réalité de plus en plus fracturé. Et on le voit dans la difficulté que nous avons à dire quel est le sens de cette élection en une seule formule. Il y a à la fois la victoire qui est claire et nette, qui est forte d'Emmanuel Macron, a fortiori quand il s'agit d'un sortant. Mais il y a aussi plus de deux millions de plus de suffrages en faveur de Marine Le Pen qu'en 2017. Donc, c'est une défaite qui est honorable. Ce n'est pas une humiliation, elle est honorable. Elle traduit un mouvement profond qui est là. Et ce sont ces deux éléments qu'il faut réussir à tenir. D'où aussi le sentiment qu'il n'y a aucune liesse dans la victoire d'Emmanuel Macron."

"Il y a une fracture qui est évidente entre ceux qui ont confiance en l'avenir et ceux qui n'ont pas confiance en l'avenir, ceux qui sont satisfaits de leur vie et ceux qui ne le sont pas. Et ce sont des variables qui sont extraordinairement prédictives du comportement électoral. Les premiers votent beaucoup plus pour Emmanuel Macron. Les seconds beaucoup plus pour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Donc, si vous prenez les indicateurs sociologiques, vous pouvez très facilement dire il y a deux France. Il y a la France des diplômés, la France des moins diplômés, les milieux populaires, les milieux aisés, etc. Je pense, que c'est extrêmement réducteur et trompeur parce que moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas deux France, mais qu'il y a trois France et que pour analyser un pays, il faut prendre le premier tour et non pas le second tour. Et dans les trois France que nous avons, la France de Mélenchon, elle n'est pas soluble dans la France de Marine Le Pen, ce n'est pas vrai. Vous pouvez évidemment de manière binaire construire une opposition assez schématique. Mais dès que vous regardez le premier tour, vous avez des mélenchonistes dont le système de valeurs, les aspirations, les attentes sont radicalement différentes de celles de Marine Le Pen."

Sur le vote Le Pen

"Il y a toujours un plafond de verre, mais il me semble qu'il a profondément changé. S'il n'y avait pas de plafond de verre, Marine Le Pen n'aurait pas fait 41%. Elle aurait fait bien plus que si ce plafond de verre avait explosé. En revanche, je crois qu'il a changé de nature, que cette élection s'est beaucoup plus jouée sur les questions de compétences, sur les questions de sérieux."

"Ce n'est pas un vote par défaut. Le vote Le Pen, c'est de plus en plus un vote d'adhésion sur beaucoup de dimensions. Et ça, c'est le succès de la désextrémisation de Marine Le Pen sur certains aspects qui collait à la peau du Front national, puis du Rassemblement national sur le côté raciste, xénophobe, etc, qui a considérablement diminué."