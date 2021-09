Sandrine Rousseau, économiste, finaliste de la primaire des écologistes avec Yannick Jadot, est l'invitée du Grand entretien de France Inter.

"Moi je m'y attendais à ce résultat. Celles et ceux qui sont surpris, ce sont sont qui n'ont pas compris ce qui se passait dans la société. C'est un mouvement de fond" affirme Sandrine Rousseau, interrogé sur France Inter ce lundi 20 septembre. La candidate est qualifiée au second tour, elle a récolté 25,14% des voix, devant Delphine Batho et Eric Piolle.

"La transformation écologique doit passer par une forme de réenchantement. Il faut retrouver le sens de la nature, retrouver le sens de cette émotion vis-à-vis de cette nature." Sandrine Rousseau fait référence au sondage paru la semaine dernière : "75 % des jeunes sont extrêmement inquiets de l'avenir : aujourd'hui, l'éco-anxiété est majeure dans la société, et à juste titre parce que la situation est grave. La radicalité, c'est une manière de nous protéger nous et nos enfants."

Quand une auditrice lui demande sa position sur les éoliennes off-shore, Sandrine Rousseau répond : "Je sais les réticences qu'il y a sur les éoliennes et les effets que cela a sur la biodiversité. Cela fait parti du mix énergétique que nous devons pousser. Oui pour des éoliennes off-shore."

"Je m'engage à aller au bout de cette présidentielle" assure Sandrine Rousseau, "l'Elysée est devenue une forteresse du pouvoir et je veux l'a transformer en maison du peuple." Elle précise qu'elle ne compte s'allier à aucun autre candidat si elle devient la candidate des écologistes à la présidentielle. Elle ira jusqu'au bout.