Christian Jacob, Député de Seine-et-Marne et Président du groupe LR à l’Assemblée nationale est l'invité de Nicolas Demorand à 8h20.

Sur l'élection de Laurent Wauquiez à la tête de LR : "Beaucoup auraient aimé avoir ce résultat (...)Je fais confiance à Laurent Wauquiez pour rassembler "

"Au lendemain d'une défaite, ce n'est pas un long fleuve tranquille", poursuit le député, qui revient sur la 'dissidence' de Christian Estrosi : "On ne peut pas être dans cette situation. Si on est dans une même famille politique, c'est qu'on a quelque chose en commun, sinon on la quitte":

Sur Laurent Wauquiez : "Quand je regarde le parcours qui est le sien, je lui fais une totale confiance".

Et à propos du président de la République, Jacob estime que "Macron, c'est le vrai opportunisme" : "Il augmente les dépenses publiques, le coût du travail va augmenter l'année prochaine". Et sur l'immigration, son jugement est sans appel : "C'est la continuité de François Hollande, rien n'a changé depuis 7 mois (...) Le texte n'est pas déposé sur le bureau de l'assemblée, pour l'instant il n'existe pas, nous sommes dans [la posture]".

Sur l'échec de la droite aux dernières élections, présidentielles et législatives, Jacob reconnaît :

Quand elle ne séduit pas les classes populaires, la droite perd les élections, c'est un vrai enjeu pour nous

Sur le dossier brûlant de l'aéroport de NDDL, Jacob fustige le rôle du gouvernement : "C'est une incapacité de décider, ils sont en train de se coucher face à des actions violentes, [avec des ] voyous".

Sur sa responsabilité d'ex-ministre dans la crise agricole actuelle : "Nous avons eu raison de défendre une agriculture moderne, qui peut être aussi bio".

[L'agriculture] est un secteur économique à rotation lente, on est sur des cycles longs avec des périodes d'adaptation

Sur la chute de la maison LR, entraînée dans le sillage du scandale Fillon : "Sa décision lui appartenait", explique Jacob qui se défend d'avoir soutenu le principe d'une primaire.