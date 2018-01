Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est l'invitée de Nicolas Demorand.

Au lendemain de sa visite à la prison de Vendin-le-Vieil, Nicole Belloubet répond aux questions de Nicolas Demorand sur le mouvement de mobilisation des gardiens de prison confrontés aux agression.

Y-a-t-il un plan prison ? "Cela fait partie des chantiers de la justice. Cela signifie construire plus de places pour avoir des cellules individuelles. Il faut travailler sur ce qu’est la peine, pour avoir des réponses pénales pertinentes. Il faut améliorer la situation des gens qui travaillent dans les prisons" explique La Garde des Sceaux.

Elle précise que les 10 mesures pour Vendin ne peuvent pas toutes être généralisées. Certaines oui, comme les mesures de protection des gardiens en contact avec les détenus les plus dangereux.

Nicole Belloubet : "Nous avons une politique très pensée sur ce sujet. 4 mois d'évaluation pour un condamné pour terrorisme. Après quoi, il est placé soit à l’isolement, soit dans des quartiers pour détenus violents et radicalisés ; certains vont en détention ordinaire et suivi de manière particulière".

La ministre de la justice estime que l'on peut dé-radicaliser selon le niveau d’engagement des personnes concernées ; "j’ai vu des expériences , avec accompagnement très soutenu, avec des gens ramener à la normalité".

Selon Nicole Belloubet, Emmanuel Macron cherche une politique équilibrée. Une politique d’accueil maîtrisée.

Les équipes mobiles qui interviennent dans les centres d’hébergement ? Ce qui a été voulu c’est d'éviter aux gens qui de faire des queues invraisemblables et d’avoir des rendez-vous dans des délais très longs.

Il faut mieux expliquer et travailler avec les associations, car c’est aussi une exigence de dignité. La circulaire de Collomb permet d’aller au devant des gens. C'est un accompagnement et non pas un tri.