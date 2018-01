Nicolas Demorand reçoit Jean-Louis Bianco, Président de l'Observatoire de la Laïcité, et Nathalie Appéré, maire de Rennes.

Nicolas Demorand reçoit à 8h20, Jean-Louis Bianco, Président de l'Observatoire de la laïcité et Nathalie Appéré, Maire de Rennes, présidente de l’Agence nationale de l’habitat, à l'occasion des "Assises nationales de la citoyenneté" organisées par Ouest France autour du "Vivre ensemble".

Nathalie Apperé revient sur la décision de renoncement au projet d'aéroport de Notre Dame Des Landes, qu'elle n'approuve pas : "L'aéroport de Rennes-Saint Jacques n'a pas vocation à devenir un grand aéroport alternatif. Les questions de liens entre la Bretagne et les hubs internationaux restent posées". Toutefois, la maire de Rennes reconnait :

Il fallait sortir d'un blocage, et se demander comment continuer à avancer

Jean-Louis Bianco, ex-ministre du Logement et des Transports : "Le dossier de Notre Dame Des Landes, c'est une grande leçon : on ne peut pas passer autant de temps sur un projet sans prendre de décision", estime-t-il en rappelant le dossier du TGV Paris-Marseille au début des années 80.. "Il faut trouver une manière de parler ensemble et ne pas passer 40 ans à décider (...) Il faut apprendre dans ce pays à se parler, ne pas considérer qu'il y a, d'un côté, les méchants et, d'un autre coté, les gentils.

Nathalie Appéré, interpellée en direct par des habitants, explique son engagement dans "la fabrique citoyenne", avec la concertation des habitants à divers niveaux.

La démocratie locale ne peut pas être la recherche du consensus permanent

Laïcité "ferme" mais "heureuse"

Jean-Louis Bianco défend sa position de la laïcité : "Je veux une laïcité ferme, mais sympathique, qui soit heureuse. Nous [ l'Observatoire de la laïcité] sommes là pour dire le droit, essayer de trouver des solutions, pas pour dire des opinions". Que dire de la position d'Emmanuel Macron sur la laïcité? Elle est "conforme à notre histoire", estime Jean-Louis Bianco.