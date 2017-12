Delphine Horvilleur et Rachid Benzine sont les invités de Pierre Weill.

Manifestation à Jérusalem (photo d'illustration) © AFP / Ahmad GHARABLI

Fruit d'un dialogue entre une femme rabin et un islamologue, Des mille et une façons d'être juif ou musulman est un ouvrage qui pose la question des liens entre la religion juive et la religion musulmane. Deux religions qui, rappelle Delphine Horvilleur au micro de Pierre Weill, échangent bien plus que ne s'imaginent les gens.

Pour autant, Rachid Benzine a regretté la manière dont certains fidèles s'approprient la religion et les textes avec une orthodoxie regrettable qui aboutit à des "assignations communautaires". Et donc à l'extrémisme.

Interrogés sur l'actualité, Rachid Benzine comme Delphine Horvilleur ont tous deux regrettés la situation actuelle à Jérusalem. Après la déclaration de Donald Trump qui entérine la ville comme capitale d'Israël, l'islamologue a souhaité que Jérusalem soit partagée "entre tous". De son côté, Delphine Horvilleur a regretté que Jérusalem soit "instrumentalisée" de tous bords.