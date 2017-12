Daniel Rondeau, écrivain, journaliste et ancien diplomate, est l'invité de Pierre Weill à 8h20.

Pierre Weill reçoit Daniel Rondeau pour évoquer son dernier ouvrage, Mécaniques du Chaos (publié chez Grasset), roman polyphonique qui explore les racines et les réseaux du terrorisme islamiste, de Tripoli aux banlieues parisiennes, à travers une galerie de personnages cherchant le pouvoir, l'amour ou l'argent.

L'écrivain retient 3 événements en 2017

La France de retour sur la scène diplomatique

L'invitation du président du Liban, Michel Aoun, pays démocratique qui accueille 1 750 000 réfugiés

La fin de la guerre en Syrie

Bachar est toujours là, l’opposition qui vient n’est pas celle que l’on espérait, c’est une opposition islamiste. Il va falloir ramener la démocratie et la paix après 5 ans de faillite.

Les territoires perdus de la République

Dans son livre Mécaniques du chaos, Daniel Rondeau suis focalisé sur certains lieux, où la République s’est retirée.

Elle a abandonné son œuvre d’éducation et l’autorité s’est montrée défaillante. Et ce sont les petits caïds qui ont pris le pouvoir et qui font la jonction avec les islamistes.

Quelle est notre responsabilité ? "Bien sûr, elles sont multiples", explique Daniel Rondeau. "La première c’est de ne pas avoir voulu regarder la réalité. Il y a toujours des gens qui ont attiré l’attention des pouvoirs publics sur ces territoires , il y a eu un déni de réalité".

Migrations

Daniel Rondeau : Les flux migratoires vont s’intensifier. l’Afrique a un potentiel énorme. Il faut cesser de spolier les Africains de leurs terres et de leur richesse ; les Chinois s’y implantent massivement. Mais il y a des universitaires et des savants et politiques qui travaillent au développement de l'Afrique. Il faut essayer de penser le monde avec des migrants.

Johnny Hallyday, au-delà du mythe

Daniel Rondeau : "Johnny Hallyday, c'est le petit miracle et la cérémonie des adieux à donner à beaucoup de Français l'occasion de se rassembler. Ce moment allait au-delà du mythe de Johnny , c'était un rassemblement politique où les Français ont montré qu'ils peuvent être unis; ils doivent montrer maintenant qu'ils le peuvent autour d'autre chose".