Le chorégraphe présente son dernier spectacle, "Nouvelles pièces courtes", en tournée dans toute la France. Il est l'invité d'Eric Delvaux ce samedi.

Le chorégraphe Philippe Decouflé, en 2006 © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

"Nouvelles pièces courtes", c'est le dernier spectacle de danse de Philippe Decouflé. Pour le chorégraphe, "peut-être, l'attachement aux formats courts me vient du rock'n roll : des morceaux brefs et efficaces gagnant en puissance ce qu'ils perdent en longueur. Ce format court correspond bien à la danse, où l'écriture est souvent plus poétique que narrative, et permet aussi, dans un même programme, de traverser des univers différents et d'avoir le plaisir de s'y perdre."

Le spectacle est en tournée dans toute la France. A Paris jusqu'au 12 janvier 2018, puis Antibes, Sète, Blagnac...