Le professeur d’histoire contemporaine est l'invité d'Eric Delvaux à l'occasion de la parution de son ouvrage "La République incarnée".

De Aldophe Thiers à Charles de Gaulle, en passant par Victor Hugo et Léon Gambetta, Jean Garrigues s'intéresse dans son dernier ouvrage paru aux éditions Perrin, La République incarnée, aux grandes figures des Républiques françaises, aux empreintes historiques et symboliques qu'ils ont laissés dans l'imaginaire collectif et les institutions et comment les dirigeants contemporains s'approprient et incarnent cet héritage.