Le 20 juillet 2019, Pénélope Bagieu a reçu le prix Eisner pour son ouvrage "Culottées", dans la catégorie édition américaine d’une œuvre internationale. Ce sont les récompenses américaines de référence pour la bande dessinée, souvent surnommées les « Oscars de la BD ».

Pénélope Bagieu, dessinatrice de bande dessinée. © Maxppp / Newscom/EPA/Yonhap

Deux ans après la publication du deuxième tome de Culottées, la dessinatrice Pénélope Bagieu a bénéficié d'une consécration à l'échelle mondiale : le prix Eisner, remis dans le cadre du Comic-Con de San Diego (Californie), récompense cette année une bande dessinée vendue à plus de 450 000 exemplaires.

Traduite en anglais sous le nom "Brazen : Rebel Ladies Who Rocked the World", l'oeuvre de Pénélope Bagieu rassemble des portraits de femmes, toutes époques confondues, qui ont brisé les préjugés et combattu les normes sociales de leur temps.Son but est de désinvisibiliser les femmes, dans une Histoire souvent écrite par les hommes. En 2020, Culottées sera adapté en série animée sur France 5.