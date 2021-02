"Les exclure du jeu politique par ces règles électorales, c'est leur faire un cadeau", estime Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et président de l’Union des Démocrates et Indépendants (UDI), qui réclame l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives et la reconnaissance du vote blanc.

Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et président de l’Union des Démocrates et Indépendants (UDI) à Paris, le 20 mai 2020. © AFP / THOMAS COEX / PISCINE