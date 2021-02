Céline Guivarch (Centre international de recherche sur l'environnement et le développement) et Jean-Michel Soubeyroux (Météo France) était les invités d'Inter. Ils estiment qu'il faut "s'adapter" aux changements déjà enclenchés et agir "pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à venir".

Énergie alternative. Image d’illustration numérique des turbines à ailes et des arbres sur des tranches cubiques de colline avec de l'eau souterraine et souterraine faisant effet multicouche debout sur fond bleu clair. © Getty / Andriy Onufriyenko