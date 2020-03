Dénonçant "la trahison" de la gauche à Paris, Serge Federbusch, promet de rétablir en un an la propreté dans Paris. Soutenu par le RN, il souhaite aussi armer la police municipale, créer des rondes citoyennes, rouvrir les voies sur berges et créer un tunnel entre Sully-Morland et Trocadéro pour les voitures.

Serge Federbusch, candidat soutenu par le RN à la mairie de Paris avant de participer à un débat réunissant sept des huit candidats à la mairie de Paris diffusé par la chaîne de télévision française LCI le 4 mars 2020. © AFP / Bertrand GUAY / PISCINE