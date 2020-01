L’écrivain et Académicien Erik Orsenna était l'invité d'Eric Delvaux et Patricia Martin. Son dernier livre « Briser en nous la mer gelée » a paru aux Éditions Gallimard.

Dans son nouveau roman, Erik Orsenna explore presque chimiquement notre rapport aux sentiments amoureux. Il nous raconte l'histoire d'un coup de foudre. Le déchaînement des passions, qui a failli aboutir à une rupture. C'était sans compter sur l'intervention (inattendue) de la Justice qui au lieu de trancher a déclenché un processus de réflexion.

Un livre à la première personne, que l'auteur qualifie de "déclaration d'amour". Erik Orsenna nous parle d'amour avec justesse.

A force de passion, le couple finit par se déchirer. Et puis, de l'aveu d'Erik Orsenna, c'est au moment du divorce où l'on trouve une personne absolument formidable qui est la magistrate. "C'est à cette personne que ce livre est dédié. "

La magistrate ne semblait pas comprendre ce désir de séparation puisque à ses yeux, ce couple avait l'air passionné l'un par l'autre.

L'élan était en effet très fort, mais pour Erik Orsenna ce qui n'a pas fonctionné c'était les fantômes.

Quand on rencontre quelqu'un on croit qu'on est deux. Pas du tout. On est beaucoup, on est chacun beaucoup. Si les autres que nous sommes prennent le pouvoir sur celui que nous sommes on est perdu.