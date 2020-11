Le député européen et vice-président du Rassemblement national est l'invité de Pierre Weill. Il revient sur le prolongement du confinement, sur l’explosion des fake news et théories complotistes sur Internet, sur la présidentielle américaine et sur la lutte contre l’islamisme radical.

Le député européen et vice-président du Rassemblement national Nicolas Bay au Parlement européen le 2 octobre 2019 à Bruxelles. © AFP / Kenzo TRIBOUILLARD