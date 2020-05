La députée LREM de la Somme et présidente de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale est l'invitée d'Eric Delvaux.

La députée LREM de la Somme et présidente de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale Barbara Pompili à Paris, 29 mars 2019. © AFP / Marie Magnin / Hans Lucas

La députée balaye tout d'abord toute envie de quitter la majorité, comme certains de ses collègues députés : "Je comprends totalement leur démarche. Dans ce futur groupe je connais beaucoup de députés de grande valeur, qui portent énormément de belles idées et qui aujourd'hui ne voyaient plus comment les faire peser. Je crois qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais on continuera à travailler avec eux, car l'important c'est qu'on avance."

Barbara Pompili estime de son côté qu'il est important "de faire avancer ces idées concrètement". "Dans le système actuel, la Ve République, quand on est parlementaire, pour pouvoir faire avancer des idées, il faut peser, il faut s'organiser pour peser. Un groupe, finalement assez peu nombreux, avec une ligne peu claire sur la question majorité/opposition, ça va être compliqué pour eux. Alors qu'au sein de la majorité, il y a énormément de députés qui partagent les priorités [sociales et écologiques] et qui simplement étaient un peu trop dispersés. Je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on soit pragmatiques et qu'on fasse avancer les choses de l'intérieur. Je l'ai toujours pensé, simplement ça n'a pas été suffisamment efficace jusqu'à maintenant."

Toutefois, elle considère aussi que la situation a changé : "Cette crise terrible a fait prendre conscience de l'urgence à agir, le président de la République a pris des engagements très lourds. On a envie de lui dire 'chiche' et de le pousser pour que les engagements qu'il a pris, il puisse les mettre en œuvre. Et ça ne va pas être simple."