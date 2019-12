"Quels que soient les progrès, on n'en a pas fini avec la différence des sexes" estime l'historienne et militante féministe Michelle Perrot, invitée d'Inter pour son anthologie, "Le chemin des femmes" parue aux éditions Robert Laffont. "Je suis très Judith Butler et queer... même si j'en ai pas l'air", raconte-t-elle.