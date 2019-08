L'explorateur et pilote de Solar Impulse Betrand Piccard est l'invité de Laetitia Gayet. Il est l'un des représentant de la société civile choisis par le gouvernement français comme intervenants au G7. Il appelle à des politiques courageuses pour enrayer la crise climatique.

Bertrand Piccard, aéronaute et représentant de la société civile au G7 de Biarritz en Pologne, le 4 décembre 2018. © AFP / Janek SKARZYNSKI

Issu d'une famille d'explorateurs, l'aéronaute Bertrand Piccard a réalisé deux tours du monde : un vol en ballon sans escale en 1999, et un vol sans carburant à bord de l'avion Solar Impulse en 2015-2016.

Dans le cadre du groupe de réflexion One Planet Lab organisé par le gouvernement français, et qui a pour but d'identifier des solutions pour lutter contre les changements climatiques, Bertrand Piccard a été invité à participer au G7 de cette année, qui se tient à Biarritz du 24 au 26 août.

La quarante-cinquième édition du G7 est axée sur la lutte contre les inégalités sous toutes leurs formes, et la protection de l'environnement est un des sujets phares du sommet.

L'intervention de Bertrand Piccard au G7 porte sur le développement de la mobilité propre et la décarbonisation du secteur des transports, reflétant son travail de ces derniers mois avec le One Planet Lab et sa fondation Solar Impulse.