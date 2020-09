La secrétaire d'Etat à l'Économie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire.

Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat à l'Économie sociale, solidaire et responsable dans les jardins de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2020 à Paris. © AFP / Clarisse Gallois / Hans Lucas

A Marseille, _"il est prévu un rendez-vous dans 7 jours, pour réévaluer la situation sur la pression hospitalière"et de l'épidémie de Covid, explique Olivia Grégoire. "Si la pression sur les réanimations se calme, nous pourrions envisager dans sept jours, et non pas quinze, de rouvrir les bars ou les restaurants". _

"L'Etat décide des consignes données aux préfets. Philippe Juvin fait parfois plus de politique que d'épidémiologie, il a tendance à faire de la polémique. Le conseil scientifique décide des mesures et nous prenons des mesures", selon la secrétaire d'Etat à l'Économie sociale, solidaire et responsable.

"On va payer quoiqu'il en coûte pour soutenir les Marseillais"

"J'invite Nicolas Bedos à visiter l’hôpital Cochin en réanimation", a lancé Olivia Grégoire pour répondre à la sortie du comédien contre les mesures de restriction prises pour se protéger de la Covid.