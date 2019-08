Le sociologue est l'invité d'Eric Delvaux à l'occasion de la rentrée scolaire.

Michel Fize, sociologue spécialiste de l’adolescence, de la jeunesse et de la famille pour parler de la rentrée scolaire, auteur de "L'école à la ramasse" (Editions de l'Archipel). © Getty / PeopleImages

Alors que les professeurs et les instituteurs ont repris le chemin de l'école hier et que les élèves reprendront les cours lundi prochain, nous recevons Michel Fize, sociologue spécialiste de l’adolescence, de la jeunesse et de la famille pour parler de la rentrée scolaire.

Par ailleurs, il vient de publier aux éditions de l'Archipel L'école à la ramasse.