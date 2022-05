"On va faire en sorte d'organiser le moyen de se faire entendre" à propos de la réforme des retraites souhaitée par Emmanuel Macron, assure le secrétaire général de Force ouvrière, invité d'Inter dimanche matin.

"Je serai à la manifestation à Paris, il y aura des manifestations conjointes", mais "la question ne se pose pas en termes de divergences" entre la CGT et Force ouvrière, assure le secrétaire général de FO, Yves Veyrier, invité de France Inter dimanche matin, malgré la non-unité syndicale en ce 1er-Mai. "C'est chaque année un moment d'expression de solidarité et de revendications du moment. Chaque année, on nous pose la question d'un 1er-Mai unitaire ou non. C'est aussi une occasion pour chaque organisation de s'exprimer. En 2016, nous étions dans l'unité contre la loi Travail. Mais nous n'en faisons pas un enjeu politique, j'en fais un enjeu d'expression de revendications claires."

"Notre objectif est de regarder comment organiser notre expression pour convaincre au président de la République de renoncer" à la réforme des retraites, indique Yves Veyrier. "On va faire en sorte d'organiser le moyen de se faire entendre", assure-t-il rappelant que son syndicat a participé à "empêcher la mise en place d'un système de retraites par points", voulu en 2020 par Emmanuel Macron. Il n'exclut pas la possibilité de recourir à la grève pour empêcher la mise en place d'une nouvelle réforme des retraites. "J'espère qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là, mais si on en a besoin, on ira."

Coup de pouce pour le Smic

"Depuis qu'on nous parle de reculer l'âge légal de la retraite, on nous dit que c'est pour compenser les déficits des régimes de retraite, mais la question de l'équilibre n'est pas la question clé, la question centrale", estime Yves Veyrier. "Le conseil d'orientation des retraites à fait la démonstration qu'on a un déséquilibre ponctuel, produit des effets de la pandémie. Celui-ci doit être compensé autrement que par le recul de l'âge de départ à la retraite qui portera sur les générations à venir."

"Ce 1er-Mai, il y a un sujet, c'est le pouvoir d'achat. Et nous disons que le retour du pouvoir d'achat ne passe pas par des primes, des dispositifs de type indemnités inflation ou prime d'activité, les dispositifs d'allègement des cotisations, qui impactent les recettes des régimes de sécurité sociale", poursuit-il. Selon Yves Veyrier, la question de l'équilibre des retraites se porte surtout notamment sur "l'emploi et la qualité de l'emploi". "On finance la sécurité sociale, par le pouvoir d'achat des salariés", assure le leader syndical qui réclame également un "coup de pouce" pour le Smic au delà des rattrapages de l'inflation.