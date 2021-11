Respectivement directeur de la rédaction du magazine Le Point et maîtresse de conférence en sociologie à l’université de Picardie, ils sont l'invité d'Eric Delvaux et Carine Bécard. Sébastien Le Fol signe « Reste à ta place…! » aux éditions Albin Michel et Annabelle Allouch « Mérite » chez Anamosa.

Sébastien Le Fol, directeur de la rédaction du magazine Le Point auteur de "Reste à ta place…!" (Albin Michel). © Maxppp / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/Glen Recourt

"Nous sommes une société, selon moi, très stratifiée par le mépris. Le mépris pour moi c'est la grille de lecture que je fais de la société française. J'essaie de comprendre les racines historiques et de voir comment aujourd'hui, elle pollue nos relations, comment elle assigne à résidence beaucoup de Français", explique Sébastien Le Fol. Il ajoute : "La contrainte, le mur qu'on construit devant vous, vous avez envie de le franchir, vous avez envie de l'escalader. Et c'est là tout le paradoxe de ce mépris, c'est que d'un côté, il provoque une autocensure mais aussi il donne la force d'y arriver, de braver l'interdit, en quelque sorte."

Annabelle Allouch : "Le mépris de classe en sociologie, c'est un jugement moral qui rappelle l'ordre social. Il est fondé sur le fait de rappeler une asymétrie des positions entre d'un côté un dominant et de l'autre, un dominé. C'est le propre des rapports de domination et j'ai envie de dire que c'est le propre des sociétés hiérarchiques. A partir du moment où il y a des sociétés qui sont hiérarchisées, effectivement, il y a des formes de mépris qui circulent dans la société. Mais je pense que c'est aussi propre aux sociétés méritocratiques. Il n'y a pas de société méritocratique sans mépris de classe d'une certaine façon, parce que le mépris de classe est ce qui permet aux individus de rappeler qu'il y a un ordre social."