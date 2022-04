Respectivement designer et directeur du pôle recherche de la Cité du design de Saint-Etienne, Matali Crasset et Olivier Peyricot sont les invités d'Éric Delvaux et Carine Bécard pour l'ouverture cette semaine de la douzième édition de la Biennale internationale Design de Saint-Etienne.

Biennale internationale Design de Saint-Etienne 2022 © Maxppp / PHOTOPQR/LE PROGRES/Yves SALVAT

La douzième Biennale internationale du Design est organisée jusqu'au 31 juillet à Saint-Étienne, avec pour thème la "bifurcation". Pendant la pandémie, "on a vu que le design était impuissant, on n'a pas réussi à réagir à ce qu'il se passait", explique Olivier Peyricot, commissaire d'exposition. Avec leurs expositions, les designers invitent alors à s'interroger sur les mobilités de demain, sur l'écologie et sur la manière en général de "penser notre environnement matériel". "Vous n'allez pas forcément trouver des solutions dans cette Biennale mais plutôt les conditions pour débattre, réfléchir", indique Olivier Peyricot.

À l'origine, le métier du design consistait à "améliorer l'habitabilité du monde mais on voit bien qu'on est un peu légers par rapport aux enjeux aujourd'hui", note la designer industriel Matali Crasset. Il s'agit plutôt actuellement de "réhabiliter le symbolique par rapport à un déterminisme technique" et surtout de "trouver pour chacun un territoire dans lequel s'ancrer pour pouvoir agir". "Aujourd'hui, on a besoin de retrouver une culture commune, c'est ce qui nous manque, et nous, designers, pouvons participer à créer ce lien entre les gens", souligne-t-elle.