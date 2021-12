François Godement, historien et sinologue, le conseiller pour l'Asie de l'Institut Montaigne est l'invité de Jérôme Cadet et Carine Bécard.

"Il y a vingt ans, la Chine avait déjà fait vingt ans de réforme. Aujourd'hui, en Chine, c'est presque de la science-fiction. Shangaï est la capitale du XXIe siècle, du moins sur le plan économique, comme Paris a été celle du XIXe et New York, celle du XXe siècle" explique François Godement.

Le PIB par habitant y est à plus de 10 000 dollars. Mais il y a des fragilités en Chine. Cet essor énorme sans une économie complète de marché repose sur une épargne gigantesque peu rémunérée. C'est une économie largement subventionnée. La démographie est la deuxième grande faiblesse, avec la perspective d'un vieillissement brutal, accéléré. Dans vingt ans la Chine aura un énorme problème d'équilibre de générations.

"En Europe, ce ne sont pas les mêmes qui profitent du marché chinois, et ceux qui souffrent de la concurrence chinoise". dit François Godement.

"Il faudrait diversifier, on l'a vu avec la crise des masques, on ne peut pas dépendre que d'un seul fournisseur, et d'une dictature politique disons les choses".

La souveraineté industrielle est-elle un leurre ? "C'est tout à fait utopique". "Mais ce qui est vrai c'est que l'étendue des chaines logistiques, fait toucher du doigt la fragilité du système, donc il doit y avoir certaines relocalisations possibles."

Le consommateur européen n'a pas envie d'acheter plus cher

_"La Chine est le producteur est le producteur le plus sale du monde." _ajoute François Godement, mais "elle est très en avance sur les énergies renouvelables. L'enjeu ça va être la taxe carbone aux frontières que les Européens veulent instaurer".