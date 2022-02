Bernard Guetta, eurodéputé LREM, ancien correspondant du Monde à Varsovie, Washington et Moscou et ex-chroniqueur géopolitique de France Inter, est l'invité de la matinale.

"La seule certitude est qu'il n'y a pas de certitude", insiste Bernard Guetta, interrogé sur l'imminence d'une invasion russe en Ukraine. "Je crois que Vladimir Poutine, quand il a lancé cette opération à la mi novembre, n’avait aucune intention d’envahir l’Ukraine mais de désolidariser les fronts occidentaux. Il s’est mis lui même dans une seringue : il a eu la grande surprise de voir les rangs des Européens se resserrer, il a reconstitué l’Otan et se trouve devant un front des grandes démocraties devant il ne sait plus quoi faire".

Le moyen serait de s’en sortir serait de lancer une offensive militaire à laquelle il n’avait pas pensé au début.

Les Américains se montrent de plus en plus en plus alarmistes quand à l'imminence d'une invasion dont le conseiller à la sécurité de Joe Biden a estimé qu'elle pourrait survenir pendant les JO d'hiver, qui se tiennent jusqu'à dimanche prochain. "Les États Unis mènent une guerre psychologique pour souligner la confusion mentale de Vladimir Poutine", selon Bernard Guetta.